🎥 Vers un record en carrière ? Christian Kabasele encore buteur en Serie A

Photo: © photonews

Christian Kabasele est à nouveau titulaire du côté de l'Udinese. Il a remercié son entraîneur de sa confiance en marquant contre la Fiorentina hier soir.

Cet hiver, Christian Kabasele avait brièvement perdu sa place dans le onze de base, débutant quatre matchs de Serie A de suite sur le banc. Il est réapparu dans l'équipe il y a une semaine et était à nouveau aligné hier soir contre la Fiorentina.

Notre compatriote en a profité pour se montrer en ouvrant le score dès la dixième minute, sur un corner magistralement donné par Nicolo Zaniolo. Défensivement, Kabasele s'est aussi montré intransigeant pour garder le zéro derrière.

Vers la saison la plus prolifique de sa carrière ?

L'Udinese s'est finalement imposé 3-0. Un fameux soulagement pour une équipe qui restait sur trois défaites consécutives en championnat. Les troupes de Kosta Runjaić remontent ainsi à la dixième place de Serie A.

De son côté, Christian Kabasele en est déjà à trois buts cette saison. S'il trouve encore le chemin des filets, il égalera les deux saisons les plus prolifiques de sa carrière (quatre buts avec Eupen en D1B en 2012/2013 et avec Genk en 2015/2016).

Il n'est d'ailleurs pas le seul ancien de Pro League à évoluer dans le Frioul. L'Udinese avait, en vain, dragué Axel Witsel l'été dernier mais abrite également Jurgen Ekkelenkamp (transféré de l'Antwerp pour plus de cinq millions d'euros) et Vakoun Bayo (ex-Charleroi).

Christian Kabasele

