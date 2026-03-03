Zulte Waregem, Genk... et le Club de Bruges : voici où en est le dossier Thorgan Hazard

La situation contractuelle de Thorgan Hazard alimente les rumeurs. Plusieurs clubs belges seraient intéressés par le milieu de terrain de 32 ans.

La situation est très claire pour le moment. Thorgan Hazard arrive en fin de contrat et peut, en théorie comme en pratique, signer librement avec un nouveau club.

Anderlecht a proposé au Diable Rouge, qui compte 47 sélections, une prolongation d'un an basée sur les performances. De son côté, Hazard souhaite un contrat de deux saisons. L'argent n'est pas un facteur pour lui.

Des négociations à l'arrêt

Pour l'instant, les discussions sont à l’arrêt. Sans directeur sportif, les choses avancent plus lentement au Lotto Park. Une situation qui alimente les rumeurs.

Zulte Waregem, Genk et le Club de Bruges ont été cités comme possibles destinations. Mais Hazard privilégie Anderlecht et ne discute actuellement avec aucun autre club.

Hazard veut rester à Bruxelles



Ces derniers mois, Thorgan Hazard a retrouvé du plaisir à jouer au Lotto Park. Le milieu offensif souhaite rester à Bruxelles. Et Anderlecht devrait lui offrir ce contrat de deux saisons.