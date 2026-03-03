Le futur d'Anderlecht en défense joue... avec les Futures : il y a peu de doutes sur sa signature définitive

Le premier match de Mathys Angély avec les RSCA Futures a été très prometteur. En plus d'un beau but, le défenseur de 18 ans s'est surtout distingué par l'élégance de ses sorties de balle. Il nourrit de grandes ambitions, mais devra encore faire preuve de patience.

Mathys Angély, international français U21, a été prêté en janvier par le VfL Wolfsbourg, avec option d’achat. Mais dès son arrivée, il était clair qu'il ne recevrait pas énormément de temps de jeu avec l'équipe A.

Angély devra terminer la saison avec les Futures

Il a certes déjà pris place plusieurs fois sur le banc en D1A, mais Jérémy Taravel ne lui a pas encore accordé la moindre minute. Avec Diarra, Hey, Ilic et Sardella, il dispose désormais de suffisamment de défenseurs centraux, sans oublier que Marco Kana viendra encore s’ajouter à la liste dès qu’il sera remis de sa blessure.

Angély devrait donc disputer le reste de la saison avec les Futures, même si ce n’est pas son ambition, comme il l’a déjà indiqué. « Je suis venu pour jouer avec l'équipe première », a-t-il confié après le match contre le Club NXT.

Pourquoi ne pas l’acheter directement, alors qu’il est clair qu’il a été recruté dans une optique d’avenir, surtout pour la saison prochaine ? Parce que cet hiver, Olivier Renard devait composer avec un budget limité, et a déjà dépensé 4,5 millions d’euros pour Danylo Sikan et Justin Heekeren. Il ne restait donc de la marge que pour des prêts, comme ceux d’Angély, de Diarra et aussi de Coba da Costa.

Mathys Angély restera, si Anderlecht le persuade

L’idée est bien de lever l’option d’achat en fin de saison, mais Anderlecht devra aussi lui offrir une perspective réelle avec l’équipe première. Car le joueur, lui aussi, aura son mot à dire.





À Neerpede, on est en tout cas impressionné par ce « défenseur moderne ». En plus de ses qualités physiques, il possède une technique au-dessus de la moyenne et peut s'offrir de belles sorties de défense balle au pied, comme Zeno Debast et Jan Vertonghen l’avaient fait lors des saisons précédentes.

On sait désormais également qu’il a une très bonne frappe. La preuve : le missile qu’il a inscrit le week-end dernier. À Anderlecht, on croit donc en son avenir au club. L'option d'achat ne devrait donc être qu'une formalité.