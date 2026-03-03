Sous le feu des critiques, Bert Verbeke est fermement défendu par le département arbitral

Sous le feu des critiques, Bert Verbeke est fermement défendu par le département arbitral

Le choc entre Charleroi et le Club de Bruges a suscité pas mal de remous. Des discussions autour d'un penalty et d'un temps additionnel supposément excessif ont placé Bert Verbeke au coeur des débats.

Le match entre Charleroi et le Club de Bruges a été de loin la rencontre la plus commentée du week-end dernier. Il y a eu débat autour du penalty accordé au Club, du temps additionnel et Kevin Van Den Kerkhof a reçu un carton rouge pour une faute violente (cette dernière décision n'est pas contestée).

L'arbitre Bert Verbeke n'a ainsi pas passé une soirée facile. Âgé de 28 ans, il en aura sans doute tiré beaucoup d'enseignements. C'est aussi ce qu'espère Jonathan Lardot, le patron de l'arbitrage belge, qui est satisfait de sa rencontre dans l'ensemble.

Lardot prend la défense de son jeune arbitre

"C'est un arbitre avec beaucoup de talent et de potentiel", assure Jonathan Lardot au micro de DAZN. "C'est bien de donner des opportunités à ces jeunes arbitres. Ils doivent aussi encore emmagasiner de l'expérience. Cela en fait aussi partie."

"En dehors de la phase du penalty, Bert a arbitré un bon match. Il doit encore apprendre, mais il ne progressera qu'avec ce genre de rencontres, où l'intensité est élevée. De préférence avec une autre fin de match", poursuit-il.


Concernant le penalty, Lardot avait reconnu dans "Under Review" qu'il aurait préféré ne pas voir l'assistance vidéo intervenir. Une première erreur, ensuite confirmée par Bert Verbeke qui a désigné le point de penalty malgré une situation de 50/50. 

Bert Verbeke
Jonathan Lardot

