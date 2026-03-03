Un retour à Anderlecht pour Romelu Lukaku ? Une autre piste prend de l'ampleur

Romelu Lukaku est de retour au plus haut niveau. Le Diable Rouge a offert la victoire au Napoli face à Vérone.

Romelu Lukaku a marqué le but de la victoire pour Naples dans les toutes dernières secondes du match contre l'Hellas Vérone (1-2). Le Diable Rouge était très ému après la rencontre.

Big Rom est prêt à jouer depuis plusieurs semaines, mais Antonio Conte l'utilise de temps en temps. D'un côté, l'entraîneur de Naples ne veut prendre aucun risque avec le Diable Rouge. De l'autre, Rasmus Højlund a pris la place d'attaquant principal.

Le salaire de Romelu Lukaku est-il justifié ?

La Gazzetta dello Sport affirme que le club réfléchit à son avenir. Lukaku a un contrat jusqu'au mois de juin 2027, mais son salaire pèse beaucoup sur les finances du club.

En plus, il y a d'autres clubs intéressés. Ce n'est un secret pour personne : le RSC Anderlecht espère que Lukaku reviendra à la maison le plus vite possible. Mais pas sûr que ça soit après le Mondial.

D'abord gagner de l'argent, puis rentrer ?



Car d'autres clubs sont sur le coup. Le journal sportif italien rapporte qu'il y a un intérêt concret venant d'Arabie saoudite. Et sur ce coup, Anderlecht ne peut pas s'aligner.