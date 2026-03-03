Une bonne nouvelle pour Rudi Garcia : un Diable Rouge est proche du retour

Rudi Garcia n'a pas eu beaucoup d'occasions de sourire ces derniers temps en regardant l'infirmerie des Diables. Mais un titulaire en puissance va faire son retour.

Enfin, les bonnes nouvelles arrivent pour Rudi Garcia. Après le retour réussi de Romelu Lukaku, et en attendant celui de Kevin De Bruyne, c'est un autre titulaire potentiel en équipe nationale qui devrait bientôt faire son retour sur les terrains : Malick Fofana.

L'ailier de 20 ans, absent depuis le 26 octobre et une véritable agression subie lors du match entre Strasbourg et l'OL, devrait en effet, selon L'Equipe, revenir dans le groupe lyonnais dans les semaines à venir. 

Malick Fofana de retour dans les semaines à venir 

Fofana avait été opéré à la cheville en novembre dernier après avoir dû quitter le terrain sur civière. Il n'avait pu entamer sa rééducation que fin novembre, et avait très progressivement repris l'exercice et la course que dans le courant du mois de décembre.

Malick Fofana pourrait d'ores et déjà faire partie du groupe de l'OL pour le match face au Paris FC le week-end prochain, ou pour le déplacement au Havre le week-end prochain. Reste à voir quel temps de jeu lui sera réservé, car aucun risque ne sera pris.


Le Diable Rouge s'est en effet imposé comme un élément important de l'équipe lyonnaise, avec 17 buts et 8 passes décisives en 74 matchs disputés depuis son arrivée. En sélection nationale, il avait été l'une des attractions de la trêve de septembre, inscrivant son premier but avec les Diables Rouges face au Liechtenstein. 

