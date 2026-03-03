De mal en pis au RWDM : un deuxième titulaire pourrait s'en aller

De mal en pis au RWDM : un deuxième titulaire pourrait s'en aller
Photo: © photonews

Le RWDM a perdu Vitor Sapata il y a quelques jours. Les Bruxellois pourraient désormais aussi perdre Huguinho.

Les mauvaises nouvelles s'enchaînent au RWDM. Il y a quelques jours, le club de Molenbeek perdait l'un de ses titulaires : Vitor Sapata s'en allait pour le Sheriff Tiraspol, dans le championnat moldave - l'un des derniers dont le mercato est encore ouvert.

Et cela pourrait ne pas être fini. En effet, selon le quotidien brésilien de référence O Globo, Botafogo, club "frère" du RWDM, envisagerait d'activer la clause de rappel du jeune milieu de terrain Huguinho (18 ans), prêté en Belgique.

Rien ne va plus au RWDM

Victor Hugo Custodio de Melo Moura, dit Huguinho, est prêté depuis septembre dernier au RWDM et s'est imposé comme un titulaire important malgré son jeune âge. Il compte 18 matchs en Challenger Pro League, pour un but et deux passes décisives. 

Son départ serait un coup dur, mais le RWDM ne pourrait pas s'y opposer, même si Huguinho était initialement prêté jusqu'en juin prochain par Botafogo.


En dehors des terrains aussi, le RWDM est dans la tourmente : ce mardi, un retrait de points a été confirmé par la Commission des licences. La situation du club de Molenbeek est particulièrement sombre en coulisses. 

Commentaire
Sheriff Tiraspol
RWDM Brussels
Sapata

