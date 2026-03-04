Incroyable : le FC Barcelone a bien failli remonter un retard de quatre buts face à l'Atlético Madrid

L'Atlético Madrid avait surclassé le FC Barcelone en demi-finale aller de Copa del Rey. Après leur victoire 4-0, les Colchoneros se sont pourtant fait peur !

Trembler en ayant gagné le match aller 4 buts à 0, est-ce acceptable ? En théorie, non... mais lorsque vous affrontez le FC Barcelone et devez encore vous déplacer au Camp Nou, vous savez aussi que c'est de l'ordre du possible.

Et l'Atlético Madrid a en effet souffert au match retour. Après avoir écrasé les Blaugrana au match aller, les Colchoneros se sont lourdement inclinés 3-0 à Barcelone et passent par la petite porte en finale de Copa del Rey.

À la pause, la pression était déjà mise : Marc Bernal avait ouvert le score à la 29e minute, et Raphinha faisait 2-0 au meilleur moment, sur penalty juste avant de rentrer aux vestiaires (45e+5). De quoi déjà faire traîner le doute dans l'esprit des joueurs de Diego Simeone.

Le Barça ne s'offre pas de remontada face à l'Atlético

En seconde période, Bernal s'offrait un doublé à la 72e minute. Il ne manquait dès lors plus qu'un petit but pour envoyer les deux équipes aux prolongations et finaliser une incroyable remontada, qu'on sait ancrées dans l'ADN catalane. 


Mais l'Atlético Madrid, dur au mal, finira par tenir bon et par ne pas encaisser le but fatal. Les Colchoneros tenteront de remporter une 11e Coupe du Roi : ce ne sera pas dans un derby madrilène, mais bien face au vainqueur du derby basque entre la Real Sociedad et l'Athletic Bilbao, dont le match retour se joue ce soir. La Sociedad l'avait emporté 0-1 à Bilbao au match aller. 

FC Barcelone

