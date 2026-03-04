L'Iran adversaire des Diables à la Coupe du Monde ? Trump ne peut pas être plus clair

L'attaque américaine sur l'Iran a semé la doute quant à la participation de la République islamique à la Coupe du Monde 2026. Et Donald Trump n'en a cure.

L'attaque américano-israélienne contre la République islamique d'Iran a semé le doute sur la participation de l'Iran à la Coupe du Monde 2026. Qualifié pour la compétition et versé dans le groupe G, celui de la Belgique, l'Iran est désormais dans une situation délicate.

Le président de la fédération iranienne, Mehdi Taj, ne s'en cachait pas : la participation de l'Iran à la Coupe du Monde paraît désormais "peu probable". Les USA et l'Iran sont désormais en conflit armé ouvert, et la situation ne semble pas proche d'une désescalade.

Donald Trump "s'en fiche" que l'Iran aille à la Coupe du Monde

Et du côté de Donald Trump ? On a d'autres chats à fouetter. Le président américain a en effet été interrogé sur ce sujet par Politico, et sa réponse a fusé : "Je m'en fiche complètement", affirme Donald Trump. "L'Iran est un pays rudement vaincu, à bout de forces".

Si l'Iran venait à ne pas participer à la Coupe du Monde en raison de la situation géopolitique, deux équipes de l'AFC seront candidats pour la remplacer : l'Irak, en cas d'échec aux barrages intercontinentaux, et les Emirats Arabes Unis, éliminés par l'Iran en barrages asiatiques.



La Belgique, à quelques mois de la compétition, pourrait donc voir l'un de ses trois adversaires changer. Le match face à l'Iran est actuellemment prévu le 21 juin à Los Angeles. Heureusement pour Rudi Garcia, la préparation du match ne changera pas énormément, l'adversaire de remplacement provenant de la même région du monde - et étant a priori plus faible.