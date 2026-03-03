Le kinésithérapeute de Kevin De Bruyne et Romelu Lukaku a de très bonnes nouvelles

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat
| Commentaire
Le kinésithérapeute de Kevin De Bruyne et Romelu Lukaku a de très bonnes nouvelles

Romelu Lukaku est de retour, Kevin De Bruyne s'en rapproche. Les deux Diables Rouges ont suivi leur rééducation à Anvers.

Romelu Lukaku et Kevin De Bruyne ont suivi une partie de leur rééducation au même endroit. Les deux Diables Rouges sont passés par le cabinet du célèbre kiné Lieven Maesschalck, à Anvers.

Si Lukaku a retrouvé les terrains après ses pépins de l'été, l'attente est plus longue pour KDB, sur la touche depuis octobre. Interrogé par Sporza, Maesschalck s'est montré très confiant.

Des bonnes nouvelles

"Kevin De Bruyne est à Naples depuis une semaine et s'intègre bien. Tout se passe bien. Je pense que Kevin peut commencer à préparer son retour." a t-il confié. Le staff médical de Naples prend aussi des précautions.

Le kiné belge a évoqué la course contre la montre de De Bruyne. "À l'approche de la Coupe du monde, De Bruyne souhaite bien sûr reprendre le jeu le plus rapidement possible. Mais là encore, tout se passe comme prévu. Kevin est une personne expérimentée qui connaît parfaitement son corps."

À 100% pour le Mondial

Maesschalck se veut confiant pour les deux cadres. "Romelu est vraiment en forme depuis un certain temps déjà. Si ça continue ainsi, ils seront tous les deux prêts pour la Coupe du monde et Garcia pourra dormir sur ses deux oreilles."

Lire aussi… Un retour à Anderlecht pour Romelu Lukaku ? Une autre piste prend de l'ampleur

Rudi Garcia ne devrait prendre aucun risque et pourrait laisser les deux joueurs au repos pour les amicaux contre les États-Unis et le Mexique.

