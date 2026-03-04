Une star mondiale va manquer la Coupe du Monde

Terrible nouvelle pour Rodrygo : la saison de l'attaquant brésilien est finie. Il ne sera pas rétabli à temps pour la Coupe du Monde.

Ce mardi, le Real Madrid a annoncé la triste nouvelle via un communiqué médical sur son site officiel : la saison de Rodrygo (25 ans), l'attaquant brésilien des Merengue, est terminée. Ce dernier souffre en effet d'une rupture du ligament croisé et du ménisque.

"Après les examens réalisés aujourd’hui sur notre joueur Rodrygo par les services médicaux du Real Madrid, une rupture du ligament croisé antérieur et une rupture du ménisque externe de la jambe droite ont été diagnostiquées", annonce le club madrilène, qui ne précise pas la durée d'indisponibilité de son joueur.

Rodrygo ne disputera pas la Coupe du Monde

Pas de doute cependant : suite à ce terrible verdict, la saison de Rodrygo est terminée. Il lui faudra au moins 6 mois pour retrouver les terrains, ce qui nous amène au mois de septembre prochain, au mieux.

Cela signifie que Rodrygo, 37 fois international brésilien (9 buts), ne disputera pas la Coupe du Monde 2026. Sous Carlo Ancelotti, il s'était imposé comme un titulaire régulier avec les Auriverde.



Le quotidien espagnol Marca révèle que cette grave blessure a fortement impacté le vestiaire du Real Madrid. C'est un autre coup dur : Rodrygo compte 27 matchs cette saison pour 3 buts et 6 passes décisives.