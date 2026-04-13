Le départ de Vandenbroeck a libéré Jelle Vossen : "Et ça n'est pas valable que pour moi"

Jelle Vossen espérait autre chose pour l'une des dernières saisons de sa carrière. Sous Sven Vandenbroeck, il a très souvent dû se contenter du banc.

La relation entre Sven Vandenbroeck et Jelle Vossen (37 ans) était rompue et cette saison, le vétéran, pourtant élu meilleur joueur de Challenger Pro League la saison passée, n'a reçu que très peu de temps de jeu. Une situation qui ne s'est pas améliorée puisque, en manque de rythme, il est toujours sur le banc dans les Relegation Playoffs.

"Pour moi, c'est de toute façon la saison la plus difficile de ma carrière, je ne vais pas faire comme si de rien n'était", confie-t-il avec franchise dans le podcast football de Het Laatste Nieuws. "J'ai joué les deux premiers matchs, ensuite j'ai disparu de l'équipe et depuis, j'ai à peine joué une centaine de minutes".

Le départ de Sven Vandenbroeck a libéré Zulte

"Il y a eu énormément de moments où j'avais envie de jeter l'éponge et de dire : les gars, ça ne sert plus à rien que je continue", explique Vossen. Sven Vandenbroeck a récemment été licencié après des résultats décevants. Cela a tout de même provoqué quelque chose, constate Vossen, même si personnellement, il ne joue pas plus.

"Au niveau de l'ambiance, ça a beaucoup changé", raconte-t-il. "Et je pense que ce n'est pas seulement vrai pour moi. Après un licenciement d'entraîneur, on voit toujours qu'une énorme énergie se libère soudainement. Je pense que ça a fait du bien à notre groupe, mais pour ma situation, ça a peu changé".



Cette saison, Vossen a disputé au total 17 rencontres toutes compétitions confondues. Il a inscrit 2 buts et délivré 1 assist. Au total, il en est à 68 buts en 177 apparitions sous le maillot de l'Essevee, qui est désormais assuré du maintien.