"Un format équitable et attractif" : voici à quoi ressemblera la Challenger Pro League la saison prochaine

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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"Un format équitable et attractif" : voici à quoi ressemblera la Challenger Pro League la saison prochaine
Photo: Nicolas Darimont

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Le nouveau format de la Challenger Pro League a été voté ce mardi lors de l’Assemblée Générale de la Pro League. Voici comment il se matérialisera la saison prochaine.

Une importante assemblée générale de la Pro League s’est tenue mardi au siège de Diegem. Lors de cette réunion, Georges-Louis Bouchez a d’abord été nommé au Conseil d’administration en qualité de représentant des clubs de deuxième division. Mais ce n’était pas le seul point important à l’ordre du jour.

Un nouveau format de compétition

La Pro League a également décidé de supprimer les quotas pour les équipes U23 en Challenger Pro League. Une décision qui vise aussi, en partie, à éviter le paiement d’une éventuelle lourde amende et qui a été prise sur recommandation de l’Autorité belge de la concurrence.

Quel impact pour la Challenger Pro League ? La saison prochaine, la compétition ne comptera que quinze équipes : davantage de clubs de la première division amateur n’ont pas obtenu de licence professionnelle, et trois formations ont été promues vers la Jupiler Pro League.

Deux descentes, deux montées en Challenger Pro League

"À partir de la saison prochaine, les règles de promotion et de relégation ne tiendront plus compte du statut protégé des clubs U23."

"Les équipes espoirs qui occupent une place de relégable en Challenger Pro League descendront normalement, mais elles pourront aussi, à l’inverse, monter si elles terminent à une place de promotion dans les compétitions nationales", indique la Pro League sur son site officiel.

Le nouveau format (basé sur une compétition à 15 clubs) se présente comme suit :

Promotion directe : le club qui termine premier de la phase classique est directement promu en Jupiler Pro League.
Promotion Play-offs : les clubs classés de la 2e à la 5e place s’affrontent via un système de Play-offs pour décrocher le deuxième (et dernier) ticket de promotion directe. Chaque tour se dispute en aller-retour, avec l’avantage de recevoir au match retour pour l’équipe la mieux classée.
Relégation directe : l’avant-dernier et le dernier du classement sont relégués vers les séries amateurs.

"Avec ce changement, les clubs professionnels optent pour une Challenger Pro League à la fois sportivement équitable et commercialement attractive. Sous réserve de l’approbation du Conseil supérieur, la nouvelle formule entrera en vigueur à partir de 2026-2027".

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