Comment cet international néo-zélandais est passé de "joueur le moins connu du Mondial" à star des réseaux sociaux

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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Comment cet international néo-zélandais est passé de "joueur le moins connu du Mondial" à star des réseaux sociaux
Photo: © photonews
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Tim Payne est passé en quelques heures de "joueur le moins connu du Mondial" à star des réseaux sociaux. L'arrière droit néo-zélandais a vu son nombre d'abonnés sur Instagram totalement exploser en quelques heures.

Du 11 juin au 19 juillet prochain aura lieu la Coupe du monde 2026, qui se déroulera aux États-Unis, au Mexique et au Canada. La Nouvelle-Zélande fait partie des 48 équipes qualifiées. L'équipe nationale disputera le troisième Mondial de son histoire après 1982 et 2010. Parmi les joueurs retenus par le sélectionneur Darren Bazeley pour disputer le tournoi figure Tim Payne, un arrière droit du Wellington Phoenix, en première division néo-zélandaise.

Une ascension exceptionnelle du nombre d’abonnés

Il y a quelques jours, le natif d'Auckland comptait encore un peu plus de 4700 abonnés sur Instagram. Désormais, au moment où ces lignes sont écrites, il a dépassé la barre des 4,7 millions d'abonnés. Mais alors, comment est-il devenu si populaire ? Cela part d'une initiative de l'influenceur argentin Valen Scarsin, connu sur les réseaux sociaux sous le pseudonyme "El Scarso". Le créateur de contenu, comptabilisant à ce jour 1 million d'abonnés sur Instagram (ndlr, il en comptait 500 000 il y a encore quelques jours), est parti à la recherche du "joueur le moins connu" disputant la Coupe du monde 2026.

Il a analysé les comptes Instagram des joueurs de chaque sélection. Il est finalement tombé sur Tim Payne, et il a alors poussé sa communauté, via une vidéo partagée sur Instagram, à aller suivre le compte du défenseur. "Il ne reste que quelques jours avant le début de la Coupe du monde et nous avons tous hâte d'encourager notre équipe nationale. Mais s'il y avait un joueur qui nous unissait tous, un footballeur que nous soutiendrions tous quelle que soit sa nationalité ?", a-t-il déclaré dans une vidéo publiée sur son compte Instagram.



En seulement quelques heures, Tim Payne a alors vu son nombre d'abonnés exploser, atteignant en moins de 48 heures la barre symbolique du million d'abonnés. De nombreux médias et autres influenceurs ont parlé de cette explosion, ce qui fait que le nombre d'abonnés de Tim Payne ne cesse d'augmenter. Le compte de football très connu sur les réseaux sociaux, 433 (76 millions d'abonnés sur Instagram), a notamment fait une publication à ce sujet.

Tim Payne s’est exprimé sur cet engouement incroyable

Tim Payne a réagi à cet engouement exceptionnel dans une vidéo publiée sur Instagram : "Merci à toi Valen, ces 48 heures ont été dingues. Je suis super heureux de représenter mon pays à la Coupe du monde et j'apprécie tout l'amour qui me provient du monde entier, merci beaucoup."

Son entraîneur, Darren Bazeley, a pris la parole sur cette surprenante histoire au média local Stuff : "Pour le moment, j'ai l'impression qu'il vit ça très bien, probablement mieux que ne l'auraient vécu beaucoup d'autres joueurs. Les joueurs en parlent. J'entends les plaisanteries qu'ils échangent avec Tim, et je trouve ça génial."

"Mettre Tim sur un piédestal comme ça, c'était vraiment cool, et ce n'est probablement pas quelque chose à quoi ni lui, ni personne d'ailleurs, ne s'attendait", a-t-il ajouté. "Je ne sais pas où ça s'arrêtera, ni ce qu'implique vraiment ce monde-là. J'essaie de rester en dehors de ça, comme le font la plupart des entraîneurs."

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