Amadou Onana en défense centrale : Rudi Garcia explique son innovation tactique testée en Croatie

Amadou Onana en défense centrale : un test auquel on ne s’attendait pas vraiment. Celui-ci a porté ses fruits, et pourrait permettre à la Belgique de devenir une équipe hybride. Rudi Garcia a donné son avis sur cette innovation au coup de sifflet final.

Avec Amadou Onana positionné aux côtés d'Arthur Theate et de Nathan Ngoy, Rudi Garcia a tenté une innovation tactique lors de la rencontre amicale des Diables Rouges à Rijeka, ce mardi soir.

Un test qui a porté ses fruits ; le joueur d'Aston Villa pouvant être crédité d'une bonne prestation individuelle, la Belgique ayant conservé sa cage inviolée et s'étant imposée en Croatie. Après la rencontre, le sélectionneur Rudi Garcia est revenu sur ce choix au micro de la RTBF.

"Amadou a toutes les qualités pour jouer là. L'avantage, quand il joue là, c'est que petit à petit, on pourra devenir une équipe hybride, en défendant avec lui avec une charnière à trois et en attaquant différemment", a expliqué le Français.

"Cela permettra aussi, quand il jouera au milieu, de passer à trois derrière si besoin. On l'a fait, il l'a fait, et on est conscients qu'on peut le faire, et avec qualité. C'est aussi une arme tactique en plus dont on pourrait se servir."

Avec Amadou Onana, la Belgique peut devenir une équipe hybride

Pour le reste, la Belgique a réalisé une prestation sérieuse en Croatie, avec un but de Youri Tielemans en début de rencontre, et le break de Romelu Lukaku en fin de match. Les Diables ont montré qu'ils pouvaient bel et bien être considérés comme des outsiders de cette Coupe du monde, au même titre qu'une Croatie battue, donc, à domicile.



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"Il n'y a pas grand-chose à reprocher aux garçons. On a peut-être un petit peu reculé en début de deuxième mi-temps, mais je pense que tactiquement, c'était très bien."

Déjà de retour en Belgique, les Diables affronteront la Tunisie le 6 juin à Bruxelles avant de s'envoler vers les États-Unis. Une dernière rencontre de préparation qui pourrait permettre de revoir cette innovation qui a plutôt bien fonctionné.