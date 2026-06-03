Vers une guerre des enchères ? Naples n’est plus seul sur Anan Khalaili, proche d’un départ de l’Union

Où va signer Anan Khalaili ? Alors que Naples semblait être la destination la plus probable, Tottenham est entré dans la danse pour le flanc droit de l’Union Saint-Gilloise. Une indemnité comprise entre quinze et vingt millions d’euros est évoquée.

Tout le monde avait froncé les sourcils lorsque l’Union Saint-Gilloise avait offert jusqu’à sept millions d’euros au Maccabi Haïfa pour s’attacher les services d’Anan Khalaili, il y a deux ans.

Force est cependant de constater que le flanc droit israélien a mis tout le monde d’accord. Capable d’évoluer comme milieu droit devant une défense à trois, ainsi que comme ailier plus offensif, l’international à seize reprises a su séduire, tant en Belgique que sur la scène continentale.

Un pari risqué des pensionnaires du Parc Duden, qui n’ont pas l’habitude de dépenser de telles sommes sur le marché des transferts. Un pari payant, toutefois, puisqu’après avoir remporté les trois trophées possibles en Belgique, Anan Khalaili pourrait quitter l’Union Saint-Gilloise pour plus du double de ce que les vice-champions en titre avaient déboursé il y a deux ans.

Tottenham entre dans la danse pour Anan Khalaili

En Italie, le Napoli, vice-champion également, serait en effet très intéressé par ses services. Le média local Il Mattino évoquait déjà, il y a quelques jours, un presque-accord autour d’une indemnité avoisinant les quinze millions d’euros, plus bonus. Des ardeurs rapidement calmées par d’autres médias, confirmant les discussions en cours mais affirmant que les négociations n’étaient pas encore aussi avancées.

Et alors que le Napoli semblait être le seul club à véritablement passer à l’attaque, une écurie de Premier League vient d’entrer dans la danse pour Anan Khalaili. Selon les informations de nos confrères de Het Laatste Nieuws, Tottenham aurait en effet pris ses renseignements et pourrait préparer une offensive dans les prochains jours.





L’embarras du choix, donc, pour l’Israélien, pour autant que les deux clubs acceptent de payer les près de vingt millions d’euros réclamés par l’Union. Cela bouge donc de plus en plus pour le milieu droit, qui pourrait également quitter le Parc Duden, au même titre que Christian Burgess, Guillaume François, et d’autres.