Du bon... et du moins bon à retenir après Croatie - Belgique : "La plus grande victime de cet essai tactique"

Avec une expérimentation tactique de Rudi Garcia, les Diables Rouges se sont imposés 0-2 en Croatie, ce mardi soir. Un test réussi, selon Marc Degryse, qui pointe toutefois des difficultés en possession de balle et qui souligne la prestation délicate de Charles De Ketelaere dans ce système.

Diable Rouge à 63 reprises et désormais analyste dans le nord du pays, Marc Degryse a suivi avec une attention particulière l’approche tactique de Rudi Garcia en Croatie. Par-dessus tout, la position reculée d’Amadou Onana l’a surpris.

"Cet essai avec les Diables Rouges en défense à trois, j’ai trouvé que c'était une approche remarquable de Rudi Garcia. Surtout avec Onana à ce poste-là. Ça, c’était la plus grosse surprise pour moi", confie-t-il à Het Laatste Nieuws.

L'ancien joueur du Club de Bruges et du Sporting d'Anderlecht a également relevé des points positifs dans l’organisation collective. La Belgique était compacte et concédait peu d'occasions.

Nathan Ngoy a également laissé, selon lui, une bonne impression. Le défenseur de Lille s’est bien comporté dans les duels et a livré un match empli de maturité pour sa deuxième titularisation en équipe nationale. En revanche, Marc Degryse n’a pas été convaincu par ce que les Belges ont proposé lorsqu’ils avaient le ballon.

Offensivement, encore léger ?

Malgré un résultat positif, Marc Degryse estime que le jeu en possession n’a pas convaincu. Les automatismes manquaient et plusieurs joueurs semblaient encore chercher leurs repères dans ce nouveau système. "Mais qu’a-t-on fait avec le ballon ? De ce point de vue-là, je ne nous ai pas trouvés fluides. On était dans la recherche."



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Selon l’analyste, les combinaisons sur les flancs ont aussi été compliquées. Le positionnement d’Alexis Saelemaekers et de Maxim De Cuyper n’a pas apporté la dynamique attendue, ce qui a limité le danger belge via le jeu en combinaison. Et cela a, selon lui, eu des conséquences pour les attaquants, surtout pour Charles De Ketelaere.

Un CDK invisible

Pour Degryse, il est clair qu'il est le joueur ayant le plus souffert de cette expérimentation tactique. "Pour moi, c’était la plus grande victime de cet essai. Il a reçu de mauvaises notes dans tous les quotidiens du pays. Il ne savait pas trop comment combiner avec Doku dans ce système à deux attaquants."

De Ketelaere a rarement pesé sur la rencontre et n’a pas réussi à exprimer ses qualités. D’après Degryse, ce n’est pas uniquement lié à sa prestation personnelle, mais aussi au contexte dans lequel il devait évoluer.

L’analyste est convaincu que l’attaquant serait bien plus performant aux côtés d’un vrai numéro 9 comme Romelu Lukaku. "Si tu veux jouer comme ça, De Ketelaere a beaucoup plus à gagner avec Lukaku à côté de lui, un avant-centre puissant autour duquel il peut tourner." Le retour de Lukaku pourrait donc renforcer la position de De Ketelaere lors des prochains matchs.

De la clarté dans le onze de base

Marc Degryse comprend pourquoi Rudi Garcia a profité de ce match pour tenter de nouvelles choses. En vue de la Coupe du monde, le sélectionneur veut voir différents systèmes et joueurs à l’œuvre. Mais il s’attend à une autre approche contre la Tunisie.

Selon lui, cette rencontre doit servir de vraie répétition générale avant le Mondial. Marc Degryse espère voir davantage d’automatismes et une équipe qui propose un football dominant, afin que Garcia puisse dégager un onze de base clair pour le match d’ouverture contre l’Égypte.

Au milieu, l'ancien Diable Rouge voit déjà quelques valeurs sûres. Youri Tielemans en fait partie selon lui, tout comme Nicolas Raskin et Amadou Onana. Il souligne toutefois que la Belgique a assez de qualité pour faire d’autres choix en fonction de l’adversaire.

Hans Vanaken a aussi marqué des points en tant que remplaçant. Avec une frappe sur la latte et une belle passe décisive, il a, selon Degryse, une nouvelle fois montré ses qualités. L’analyste espère donc que le médian offensif du Club de Bruges aura suffisamment de temps de jeu pendant la Coupe du monde.