Un joueur de l’Inter Milan va être prêté en Jupiler Pro League

Westerlo serait sur le point d’enregistrer le prêt d’Issiaka Kamate, milieu de terrain de 21 ans qui ne reçoit pas sa chance à l’Inter Milan. Les Campinois disposeront d’une option d’achat, mais les Nerazzurri souhaitent inclure une clause de rachat.

Le mercato estival ne va pas tarder à ouvrir officiellement ses portes en Belgique. Les clubs ne tardent cependant pas à boucler leurs premiers dossiers pour préparer, déjà, le noyau de la saison prochaine.

C’est le cas dans tous les clubs, et notamment à Westerlo, qui espérera jouer encore mieux les trouble-fêtes dans la course aux places européennes. Les Campinois sont d’ailleurs en train de réaliser un joli coup.

C’est en tout cas ce que rapporte le journaliste italien Nicolo Schira, qui affirme ce mercredi que Westerlo serait proche d’enregistrer le prêt avec option d’achat d’Issiaka Kamate, de l’Inter Milan.

Un joli coup de Westerlo

Le natif d’Aulnay-sous-Bois, en région parisienne, n’a joué qu’un match de Coupe d’Italie avec l’équipe première cette saison. Pour le reste, le milieu de terrain de 21 ans a dû se contenter d’une place de titulaire en Serie C, la troisième division.

Arrivé à l’Inter dès 2020, dans la catégorie U17, Issiaka Kamate pourrait donc recevoir la chance de se montrer dans une équipe de première division. Les Nerazzurri croient toujours en lui, et devraient d’ailleurs inclure une clause de rachat dans le contrat de prêt. Kamate, de son côté, pourrait signer un contrat de trois ans à Westerlo si son prêt s’avère concluant.



