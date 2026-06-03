Avec le Mont des Arts illuminé : Anderlecht annonce son nouvel équipementier, qui succède à Joma

L’information est désormais officielle : Adidas redevient l’équipementier du Sporting d’Anderlecht, sept ans plus tard. Le retour d’une collaboration qui a marqué l’histoire du football belge.

Après sept saisons, le Sporting d’Anderlecht a officiellement annoncé mettre fin à son partenariat avec Joma, la semaine dernière. Un équipementier arrivé en même temps que Marc Coucke, et qui a donc connu l’une des périodes les plus mouvementées de l’histoire du club.

Dès la saison prochaine, c’est Adidas, partenaire historique du RSCA, qui sera de retour sur les maillots du club. Une nouvelle que l’on soupçonnait depuis longtemps, et qu’Anderlecht a confirmée sur son compte Instagram, avec une photo du Mont des Arts illuminé par le logo de la marque allemande et celui du Sporting d’Anderlecht.

Pour plusieurs générations de supporters, Anderlecht et Adidas sont presque indissociables. La marque aux trois bandes a été pendant des décennies l’équipementier attitré des Mauves et figurait sur les maillots lors de quelques-uns des plus grands succès de l’histoire du club.

Adidas redevient l’équipementier d’Anderlecht

Avec Adidas sur la poitrine, Anderlecht est devenu un nom établi en Europe. Le club a remporté des titres nationaux, des Coupes, et a aussi écrit l’histoire sur la scène internationale avec, entre autres, la Coupe des vainqueurs de coupe en 1976 et 1978, la Coupe UEFA en 1983 et ses Supercoupes d’Europe.

Des joueurs emblématiques comme Paul Van Himst, Franky Vercauteren, Enzo Scifo, Pär Zetterberg et Vincent Kompany ont, à différentes époques, porté des maillots Adidas à Anderlecht.





Les trois bandes sont ainsi devenues bien plus qu’un simple logo de sponsor. Elles faisaient partie de l’identité du club et étaient associées aux années de gloire où Anderlecht jouait chaque saison les premiers rôles et impressionnait régulièrement sur la scène européenne. Avec Adidas, Anderlecht espère enfin fêter son retour au sommet du football belge.