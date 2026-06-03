Faut-il emmener Zeno Debast à la Coupe du Monde 2026 ?

Florent Malice
Florent Malice, suiveur des Diables Rouges
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Faut-il emmener Zeno Debast à la Coupe du Monde 2026 ?
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Zeno Debast ne devrait pas être prêt pour la phase de poules de la Coupe du Monde 2026, sans surprise. Après le très bon match de ce qu'on imagine être son remplaçant, Nathan Ngoy, faut-il vraiment emmener le joueur du Sporting Portugal à Seattle ?

La liste finale de Rudi Garcia devait être remise à la FIFA ce 1er juin 2026, mais le sélectionneur avait précisé quelque chose d'intéressant lors de sa conférence de presse le 15 mai dernier : jusqu'à la veille du premier match, les sélections ont le droit d'effectuer des modifications dans leur groupe. 

Après le match amical très réussi face à la Croatie, la RTBF révélait également que Zeno Debast ne devrait pas être disponible avant les 16e de finale de la Coupe du Monde - un timing qui correspond à celui qui était annoncé initialement. Rudi Garcia, lui, se contente de dire que Debast "ne sera pas prêt pour l'Egypte" ; c'était une évidence. 

Faut-il emmener Zeno Debast ?

Dès lors, une question se pose, au vu de la très belle performance de la défense ce mardi contre la Croatie : faut-il, en vérité, emmener Zeno Debast à Seattle ? Nathan Ngoy a fait forte impression, Arthur Theate s'est avéré très complémentaire avec le Lillois : sauf nouvelle expérimentation samedi face à la Tunisie (dans quel but?) c'est ce duo qui débutera la Coupe du Monde. 

Debast était le titulaire indiscutable de Garcia durant les qualifications pour le Mondial, mais si le duo Theate-Ngoy brille en poules, faudra-t-il chambouler leurs automatismes pour replacer le joueur du Sporting dans l'axe ? La question vaudra le coup d'être posée, car Debast manquera qui plus est de rythme. 

Lire aussi… Du bon... et du moins bon à retenir après Croatie - Belgique : "La plus grande victime de cet essai tactique"

Garcia dispose d'autres options en cas de petit pépin : Koni De Winter, Brandon Mechele et, on l'a découvert désormais, Amadou Onana. Il n'est donc pas exclu que Debast, à moins d'une récupération totale, ne dispute pas une minute aux USA, ou trop peu pour qu'il ait (au vu de son poste) un véritable impact. Dès lors, on peut se demander pourquoi ne pas emmener un garçon comme Mika Godts, qui peut au moins faire la différence en montant au jeu en fin de rencontre face à une défense fatiguée.

L'esprit de groupe et le précédent Kompany 

Cette situation rappelle un précédent : le cas de Vincent Kompany en 2018. Le capitaine des Diables Rouges était arrivé hors-forme en Russie, et avait été laissé sur le banc lors des deux premiers matchs de poule. Il était revenu lors de la troisième rencontre de la phase de groupes, jouant 16 minutes face à l'Angleterre, avant de reprendre sa place de titulaire à partir des 8e de finale.

Il était à l'époque impensable de partir à la Coupe du Monde 2018 sans Kompany. Mais l'importance de ce dernier pour le vestiaire était incomparable : avec son expérience, personne n'était inquiet concernant son retour. C'était une évidence : Vincent Kompany reprendrait sa place comme si de rien n'était. Il avait été habitué à gérer son corps tout au long de sa carrière. Pour Zeno Debast, c'est nouveau. 

Mais Rudi Garcia place également au-dessus de tout l'esprit de groupe. Zeno Debast a participé et a eu un rôle important durant toutes les qualifications ; il est un élément clef de son onze "idéal", et même s'il ne joue pas directement, il pourra aussi amener de la qualité et travailler ses automatismes à l'entraînement quand il en sera capable. Le laisser de côté et le priver d'un moment aussi important dans sa jeune carrière aurait été un coup dur, et peut-être "perdre" le joueur pour l'avenir, au moins mentalement. 

Quoi qu'il en soit, la prestation de Nathan Ngoy ce mardi aura rassuré tout le monde : le Lillois est 100% prêt à être le titulaire indiscutable en l'absence de Debast. C'est, en réalité, plutôt Arthur Theate qui pourrait faire les frais d'un retour en forme potentiel du défenseur du Sporting...

Fallait-il reprendre Zeno Debast ?

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