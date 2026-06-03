Le remplaçant de Raphael Onyedika ? Un jeune médian défensif dans le viseur du Club de Bruges

Le Club de Bruges scrute le marché des transferts et aurait ciblé un jeune milieu de terrain du championnat écossais. Les Brugeois seraient positionnés sur le dossier Miguel Chaiwa, mais pourraient devoir faire face à une forte concurrence.

Le Club de Bruges continue de chercher activement à renforcer son noyau. Notamment au milieu de terrain où plusieurs départs sont possibles, dont celui de Raphael Onyedika. Selon le journaliste italien Rudy Galetti, le club de la Venise du Nord aurait pris ses renseignements sur Miguel Chaiwa, milieu de terrain de 21 ans qui évolue actuellement à Hibernian, en Écosse.

Le médian défensif zambien est considéré comme un joueur à fort potentiel et figurerait sur les radars de plusieurs clubs européens. Le Club de Bruges suivrait de près sa progression et étudierait la faisabilité d’un transfert lors du prochain mercato.

Evalué à 3 millions d'euros sur le site de référence Transfermarkt, Miguel Chaiwa n’en est qu’au début de sa carrière, mais il s’est mis en évidence au fil des récentes saisons. Son profil s’inscrit dans la stratégie adoptée ces dernières années par le Club de Bruges : attirer de jeunes joueurs talentueux en vue d’un apport sportif immédiat et d’une forte plus-value sur le marché des transferts.

La concurrence est forte

Le Club de Bruges n’est donc pas le seul intéressé. Le Celtic, le Genoa et Toulouse suivraient également ses prestations de près. De quoi faire rapidement grimper l’indemnité de transfert si plusieurs clubs passent officiellement à l’offensive.

Pour le Club de Bruges, cela signifie que le dossier pourrait rapidement s’accélérer. Les Brugeois devront évaluer l’investissement qu’ils sont prêts à consentir pour un joueur encore en plein développement, mais doté de qualités intéressantes.





Un transfert ne s’annonce toutefois pas simple. Hibernian a déboursé environ 800 000 euros pour attirer Chaiwa et l’a ensuite lié par un contrat de longue durée. Le club écossais n’est donc pas sous pression pour faciliter un départ.