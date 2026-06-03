"Nous sommes très loin du niveau où nous voulions être" : un futur adversaire des Diables Rouges en plein doute

La Nouvelle-Zélande s'est inclinée lourdement face à Haïti cette nuit (4-0). L'entraîneur Darren Bazeley et l'avant-centre Chris Wood se sont montrés déçus après la rencontre.

La Nouvelle-Zélande sera l'un des adversaires de la Belgique en phase de groupe cet été à la Coupe du monde 2026. Les deux sélections s'affronteront le 27 juin prochain à 5h00 du matin (heure belge). Et le moins que l'on puisse dire, c'est que pour l'instant, les All Whites ne font pas le plein de confiance. Face à Haïti, l'un des petits poucets du Mondial, ils se sont inclinés sur le score de 4-0.

Une énorme déception pour l'entraîneur Darren Bazeley : "C’est décevant. Nous étions arrivés avec une bonne préparation. Nous sommes en Floride depuis une semaine. Nous avons travaillé dur, mais nous avons manqué de qualité dans certains moments. Haïti a été très clinique et impitoyable. C’est une vraie leçon pour nous."

"Personne n’aime perdre. Ce sont des joueurs professionnels. 4-0, c’est un mauvais score pour nous", a-t-il ajouté selon le média néo-zélandais local Stuff. "Nous devons les relever. Peut-être que cette défaite est une bonne leçon très tôt dans cette campagne. Nous devons être meilleurs à chaque instant du match."

La déception de Chris Wood

Le capitaine et la star de l'équipe Chris Wood s'est montré frustré : "Ce n’est pas ce pour quoi nous sommes venus ici. Nous sommes très loin du niveau où nous voulions être. Nous avons beaucoup de travail à faire en très peu de temps. Il est temps de montrer notre caractère et de rebondir. Nous n’avons pas été assez bons."



La Nouvelle-Zélande disputera encore un match amical avant le début de la Coupe du monde. Le pays affrontera un adversaire bien plus coriace, l'Angleterre, ce samedi à 22h (heure belge). Darren Bazeley et ses hommes entameront le Mondial le mardi 16 juin prochain avec un match face à l'Iran à 3h00 (heure belge).