Kevin De Bruyne sacrifié, défense à la dérive : le calvaire de Naples contre la Lazio

Naples a sombré à domicile 0-2 face à une Lazio impitoyable. Kevin De Bruyne a cédé sa place à la mi-temps.

Naples est complètement passé à côté de son match face à la Lazio ce samedi soir. Les hommes d'Antonio Conte ont été surpris d'entrée et n'ont pas réussi à reprendre le contrôle à domicile.

Cancellieri a profité d'une défense désorganisée pour ouvrir le score au bout de cinq minutes de jeu. La Lazio a pris le dessus et Naples était perdu, incapable de construire ou de se montrer dangereux.

La Lazio aurait pu enfoncer le clou avant la pause, mais le penalty a été stoppé par Milinković-Savić. Un arrêt important qui a maintenu Naples en vie, malgré une première période très compliquée.

De Bruyne en difficulté

Anguissa a essayé de sonner la révolte avec une belle reprise de volée, mais il a manqué de précision. Même Kevin De Bruyne, d'ordinaire décisif, a coulé avec le reste du navire. Invisible et peu inspiré, le Diable Rouge a été sacrifié par son coach à la mi-temps.



Basic a inscrit le but du break à la 57e minute. La Lazio a géré tranquillement le match jusqu'au coup de sifflet final. L'AC Milan, troisième, pourrait revenir à un point en cas de victoire contre l'Hellas Vérone dimanche après-midi.