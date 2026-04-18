Le Bayern Munich à 90 minutes du titre : le Borussia Dortmund s'effondre

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Le Bayern Munich peut être champion dès ce dimanche face à Stuttgart. Battu, Dortmund a perdu des points et offre aux Bavarois une belle occasion de conclure.

Le Bayern Munich n'est plus très loin d'un nouveau sacre en Bundesliga. Le club de Vincent Kompany peut valider son titre ce dimanche face à Stuttgart. Une situation presque habituelle en Allemagne ces dernières années.

Dortmund craque

Cette opportunité, les joueurs de Kompany la doivent au Borussia Dortmund. Le BVB s'est incliné 2-1 à Hoffenheim ce samedi soir. Longtemps menés après le penalty d'Andrej Kramaric, ils ont fini par revenir en fin de match grâce à Serhou Guirassy.

Dans les toutes dernières secondes de la rencontre, Hoffenheim a obtenu un nouveau penalty, encore transformé par Kramaric. Un coup dur au pire moment. Le Bayern n'a plus qu'à finir le travail.

Les Bavarois auront une première occasion de sceller le titre face à Stuttgart. Au vu de leur dynamique actuelle et de leur maîtrise cette saison, difficile de les imaginer laisser passer cette opportunité.

Un troisième titre ?



Champion la saison passée et vainqueur de la Supercoupe d'Allemagne en début d'exercice, Kompany pourrait ajouter un troisième trophée à son palmarès en à peine quelques mois.