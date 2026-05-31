Anderlecht proche d'un partenariat historique pour retrouver une part importante de son identité

Johan Walckiers
Chafik Ouassal et Johan Walckiers
| Commentaire
Anderlecht proche d'un partenariat historique pour retrouver une part importante de son identité
Photo: © photonews
Deviens fan de Anderlecht! 4349

Le RSCA a officiellement annoncé qu’il met fin, après sept ans, à son partenariat avec l’équipementier Joma. Cette décision met un terme à une collaboration entamée lors de l’arrivée de Marc Coucke et qui a coïncidé avec une période mouvementée de l’histoire du club le plus titré de Belgique.

Le Sporting d'Anderlecht a annoncé la fin de son partenariat avec la marque espagnole via ses canaux de communication, tout indique qu’Adidas pourrait bien redevenir l'équipementier des Mauves et Blancs. 

Anderlecht a remercié la marque Joma pour les années écoulées et a évoqué un partenariat réussi. La marque espagnole est parvenue à se faire une place au sein du club, malgré les déceptions sportives qui se sont régulièrement accumulées durant cette période.

Pour beaucoup de supporters, Joma restera toutefois le sponsor synonyme d’une période de transition. Lorsque la marque est arrivée en 2018, cela a en effet marqué la fin d’une collaboration bien plus longue et historiquement plus importante.

Adidas et Anderlecht : une histoire de plusieurs décennies

Pour plusieurs générations de supporters, Anderlecht et Adidas sont presque indissociables. La marque allemande a été pendant des décennies l’équipementier attitré des Mauves et figurait sur les maillots lors de quelques-uns des plus grands succès de l’histoire du club.

Avec Adidas sur la poitrine, Anderlecht est devenu un nom établi en Europe. Le club a remporté des titres nationaux, des Coupes, et a aussi fait l’histoire sur la scène internationale avec, entre autres, la Coupe des vainqueurs de coupe en 1976 et 1978, la Coupe UEFA en 1983 et ses Supercoupes d’Europe.

Des joueurs emblématiques comme Paul Van Himst, Franky Vercauteren, Enzo Scifo, Pär Zetterberg et Vincent Kompany ont, à différentes époques, porté des maillots Adidas à Anderlecht.

Les trois bandes sont ainsi devenues bien plus qu’un simple logo de sponsor. Elles faisaient partie de l’identité du club et étaient associées aux années de gloire où Anderlecht jouait chaque saison les premiers rôles et impressionnait régulièrement sur la scène européenne.

Pourquoi Adidas a disparu à l’époque

Lorsque Marc Coucke a repris le club en 2018, un nouveau cap commercial a été immédiatement choisi. Cela s’est aussi traduit par un passage à Joma. Le fabricant espagnol offrait des conditions financières plus avantageuses et a eu l’occasion de s’associer au plus grand club de Belgique.

Le départ d’Adidas a alors suscité des réactions mitigées. Certains supporters étaient ouverts au changement, tandis que d’autres ont eu du mal à voir disparaître une marque si intimement liée à l’histoire du club. Aujourd’hui, sept ans plus tard, la boucle semble bouclée.

Retour à un visage bien connu

Bien qu’Anderlecht n’ait pas encore annoncé de nouvel équipementier, il se murmure depuis un certain temps qu’Adidas est à nouveau le favori pour reprendre le flambeau. Plusieurs signes indiquent qu’un accord est proche et, au sein du club, on fait de moins en moins mystère de possibles retrouvailles.

Pour les supporters, cela représenterait plus qu’un simple nouveau fournisseur de maillots. Ce serait aussi un retour symbolique à une part importante de l’identité anderlechtoise.

Après sept ans avec Joma, Anderlecht ne semble donc pas seulement remplacer un partenaire commercial, mais aussi renouer avec une partie de sa propre histoire. Si les attentes se confirment, le recordman de titres disputera bientôt à nouveau ses matches avec des maillots ornés des trois bandes iconiques d’Adidas.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Anderlecht

Plus de news

Ligue des Champions : Kylian Mbappé moqué après le deuxième titre du PSG

Ligue des Champions : Kylian Mbappé moqué après le deuxième titre du PSG

18:37
Mark van Bommel proche de retrouver un banc ? L'ex-coach de l'Antwerp demanderait toutefois un énorme salaire

Mark van Bommel proche de retrouver un banc ? L'ex-coach de l'Antwerp demanderait toutefois un énorme salaire

18:09
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 31/05: Fernandez Pardo

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 31/05: Fernandez Pardo

18:09
Bientôt coéquipier de Doku ou de Lammens ? Les plus grands clubs seraient à l'affut pour un Diable Rouge

Bientôt coéquipier de Doku ou de Lammens ? Les plus grands clubs seraient à l'affut pour un Diable Rouge

17:47
1
Le Standard et Charleroi risquent gros, des sanctions lourdes à l'encontre de trois joueurs Carolos

Le Standard et Charleroi risquent gros, des sanctions lourdes à l'encontre de trois joueurs Carolos

17:15
3
Le football a triomphé : "Si le champion d'Angleterre joue une finale de Champions League comme ça..."

Le football a triomphé : "Si le champion d'Angleterre joue une finale de Champions League comme ça..."

16:40
Le PSG a remporté la Coupe mais surtout un énorme jackpot : ce que le triomphe en Champions League a rapporté

Le PSG a remporté la Coupe mais surtout un énorme jackpot : ce que le triomphe en Champions League a rapporté

15:38
Une humiliation à oublier rapidement : Rik De Mil tourné vers l'Europe

Une humiliation à oublier rapidement : Rik De Mil tourné vers l'Europe

15:07
Fin d'une ère au Parc Duden : le capitaine Christian Burgess fait ses adieux à l'Union

Fin d'une ère au Parc Duden : le capitaine Christian Burgess fait ses adieux à l'Union

14:39
2
Il y aura du neuf pour Arthur Theate et Michy Batshuayi : les choses bougent à l'Eintracht

Il y aura du neuf pour Arthur Theate et Michy Batshuayi : les choses bougent à l'Eintracht

14:05
Coupe du Monde : Hugo Broos agacé par l'attitude de son premier adversaire

Coupe du Monde : Hugo Broos agacé par l'attitude de son premier adversaire

13:30
Il est un des leaders de cette génération : Jérémy Doku conscient de son nouveau statut chez les Diables

Il est un des leaders de cette génération : Jérémy Doku conscient de son nouveau statut chez les Diables

13:02
"Traiter l'un de ses joueurs de cette façon, c'est inadmissible" : La Gantoise secouée par le cas Kanga

"Traiter l'un de ses joueurs de cette façon, c'est inadmissible" : La Gantoise secouée par le cas Kanga

12:30
1
90 minutes pour sauver sa saison : La Gantoise et Genk face à leur destin

90 minutes pour sauver sa saison : La Gantoise et Genk face à leur destin

12:00
L'occasion était trop belle : Chelsea profite de la défaite d'Arsenal pour le chambrer

L'occasion était trop belle : Chelsea profite de la défaite d'Arsenal pour le chambrer

11:00
Un retour forcé ? Stankovic pourrait quitter le Club de Bruges contre son gré

Un retour forcé ? Stankovic pourrait quitter le Club de Bruges contre son gré

10:30
🎥 Le triomphe du PSG vire au chaos : plus de 400 interpellations en France

🎥 Le triomphe du PSG vire au chaos : plus de 400 interpellations en France

09:30
4
"Kevin De Bruyne avec..." : Hans Vanaken dévoile son milieu de terrain idéal pour les Diables Rouges

"Kevin De Bruyne avec..." : Hans Vanaken dévoile son milieu de terrain idéal pour les Diables Rouges

09:00
1
"Il y avait clairement penalty" : Mikel Arteta ne décolère pas après le sacre du PSG

"Il y avait clairement penalty" : Mikel Arteta ne décolère pas après le sacre du PSG

08:30
1
Le PSG sauvé par l'arbitre ? Arsenal crie à l'injustice

Le PSG sauvé par l'arbitre ? Arsenal crie à l'injustice

08:00
Accident : un ex-équipier de Kevin De Bruyne et Vincent Kompany arrêté pour conduite sous influence (drogue)

Accident : un ex-équipier de Kevin De Bruyne et Vincent Kompany arrêté pour conduite sous influence (drogue)

07:30
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 30/05: Slot - Olaru - Nyakossi

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 30/05: Slot - Olaru - Nyakossi

23:18
A peine remercié, déjà engagé ? Un grand club où évolue un Diable Rouge aurait fait d'Arne Slot sa cible

A peine remercié, déjà engagé ? Un grand club où évolue un Diable Rouge aurait fait d'Arne Slot sa cible

23:18
Luis Enrique dans la légende, l'Espagnol entre dans un cercle fermé : "Encore plus belle que l’année dernière"

Luis Enrique dans la légende, l'Espagnol entre dans un cercle fermé : "Encore plus belle que l’année dernière"

23:01
1
Gros transfert mais saison décevante : stop ou encore pour cet ancien Brugeois à Milan ?

Gros transfert mais saison décevante : stop ou encore pour cet ancien Brugeois à Milan ?

22:44
Axel Witsel de retour au Standard ? Libre de tout contrat, le Diable Rouge met les choses au clair

Axel Witsel de retour au Standard ? Libre de tout contrat, le Diable Rouge met les choses au clair

22:29
"Pour moi il ne devait pas rester" : Kevin De Bruyne très critique envers son ex-entraîneur Antonio Conte

"Pour moi il ne devait pas rester" : Kevin De Bruyne très critique envers son ex-entraîneur Antonio Conte

22:05
🎥 Finale de la Ligue des champions : violences et assauts contre les forces de l'ordre à Paris

🎥 Finale de la Ligue des champions : violences et assauts contre les forces de l'ordre à Paris

21:46
Arsenal et Leandro Trossard défaits : le PSG remporte une deuxième Ligue des Champions de suite

Arsenal et Leandro Trossard défaits : le PSG remporte une deuxième Ligue des Champions de suite

21:20
3
Une ancienne star de JPL catégorisée de transfert raté en Premier League : "Hall of Shame"

Une ancienne star de JPL catégorisée de transfert raté en Premier League : "Hall of Shame"

20:31
Hans Vanaken fier de la forte présence brugeoise au Mondial : "Sans ça, il n’y aurait jamais trois joueurs"

Hans Vanaken fier de la forte présence brugeoise au Mondial : "Sans ça, il n’y aurait jamais trois joueurs"

20:05
1
Genk a des vues sur un international roumain, ancienne cible d'Anderlecht et de La Gantoise

Genk a des vues sur un international roumain, ancienne cible d'Anderlecht et de La Gantoise

30/05
Une page importante se tourne à la Royale Union Tubize-Braine

Une page importante se tourne à la Royale Union Tubize-Braine

19:30
"Un Mondial réussi dépend de cela" : Kevin De Bruyne partage sa vision d'une bonne Coupe du Monde

"Un Mondial réussi dépend de cela" : Kevin De Bruyne partage sa vision d'une bonne Coupe du Monde

19:02
Une dizaine de clubs intéressés : Roggerio Nyakossi va quitter Louvain cet été

Une dizaine de clubs intéressés : Roggerio Nyakossi va quitter Louvain cet été

30/05
Carlo Ancelotti fait son choix définitif concernant Neymar, blessé à deux semaines de la Coupe du monde

Carlo Ancelotti fait son choix définitif concernant Neymar, blessé à deux semaines de la Coupe du monde

30/05

Plus de news

Les plus populaires

Play-offs 1

 Journée 10
FC Bruges FC Bruges 5-0 La Gantoise La Gantoise
Union SG Union SG 5-1 Anderlecht Anderlecht
STVV STVV 3-0 KV Malines KV Malines

Play-offs 2

 Journée 10
OH Louvain OH Louvain 0-2 KRC Genk KRC Genk
Standard Standard 0-2 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 2-0 Westerlo Westerlo

Play-offs 3

 Journée 6
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 4-1 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved