Anderlecht proche d'un partenariat historique pour retrouver une part importante de son identité

Le RSCA a officiellement annoncé qu’il met fin, après sept ans, à son partenariat avec l’équipementier Joma. Cette décision met un terme à une collaboration entamée lors de l’arrivée de Marc Coucke et qui a coïncidé avec une période mouvementée de l’histoire du club le plus titré de Belgique.

Le Sporting d'Anderlecht a annoncé la fin de son partenariat avec la marque espagnole via ses canaux de communication, tout indique qu’Adidas pourrait bien redevenir l'équipementier des Mauves et Blancs.

Anderlecht a remercié la marque Joma pour les années écoulées et a évoqué un partenariat réussi. La marque espagnole est parvenue à se faire une place au sein du club, malgré les déceptions sportives qui se sont régulièrement accumulées durant cette période.

Pour beaucoup de supporters, Joma restera toutefois le sponsor synonyme d’une période de transition. Lorsque la marque est arrivée en 2018, cela a en effet marqué la fin d’une collaboration bien plus longue et historiquement plus importante.

Adidas et Anderlecht : une histoire de plusieurs décennies

Pour plusieurs générations de supporters, Anderlecht et Adidas sont presque indissociables. La marque allemande a été pendant des décennies l’équipementier attitré des Mauves et figurait sur les maillots lors de quelques-uns des plus grands succès de l’histoire du club.

Avec Adidas sur la poitrine, Anderlecht est devenu un nom établi en Europe. Le club a remporté des titres nationaux, des Coupes, et a aussi fait l’histoire sur la scène internationale avec, entre autres, la Coupe des vainqueurs de coupe en 1976 et 1978, la Coupe UEFA en 1983 et ses Supercoupes d’Europe.





Des joueurs emblématiques comme Paul Van Himst, Franky Vercauteren, Enzo Scifo, Pär Zetterberg et Vincent Kompany ont, à différentes époques, porté des maillots Adidas à Anderlecht.

Les trois bandes sont ainsi devenues bien plus qu’un simple logo de sponsor. Elles faisaient partie de l’identité du club et étaient associées aux années de gloire où Anderlecht jouait chaque saison les premiers rôles et impressionnait régulièrement sur la scène européenne.

Pourquoi Adidas a disparu à l’époque

Lorsque Marc Coucke a repris le club en 2018, un nouveau cap commercial a été immédiatement choisi. Cela s’est aussi traduit par un passage à Joma. Le fabricant espagnol offrait des conditions financières plus avantageuses et a eu l’occasion de s’associer au plus grand club de Belgique.

Le départ d’Adidas a alors suscité des réactions mitigées. Certains supporters étaient ouverts au changement, tandis que d’autres ont eu du mal à voir disparaître une marque si intimement liée à l’histoire du club. Aujourd’hui, sept ans plus tard, la boucle semble bouclée.

Retour à un visage bien connu

Bien qu’Anderlecht n’ait pas encore annoncé de nouvel équipementier, il se murmure depuis un certain temps qu’Adidas est à nouveau le favori pour reprendre le flambeau. Plusieurs signes indiquent qu’un accord est proche et, au sein du club, on fait de moins en moins mystère de possibles retrouvailles.

Pour les supporters, cela représenterait plus qu’un simple nouveau fournisseur de maillots. Ce serait aussi un retour symbolique à une part importante de l’identité anderlechtoise.

Après sept ans avec Joma, Anderlecht ne semble donc pas seulement remplacer un partenaire commercial, mais aussi renouer avec une partie de sa propre histoire. Si les attentes se confirment, le recordman de titres disputera bientôt à nouveau ses matches avec des maillots ornés des trois bandes iconiques d’Adidas.