Pas de fête en cas de titre du Bayern dès ce week-end ? Vincent Kompany est très clair

Le Bayern Munich peut être sacré champion d'Allemagne dès ce week-end. Mais Vincent Kompany ne veut pas voir son équipe se disperser inutilement avant la fin de saison.

Si le Bayern finit le week-end en récoltant plus de points que Dortmund (qui se déplace à Hoffenheim), il sera assuré de conserver son titre en Bundesliga. Le match de ce week-end contre Stuttgart pourrait ainsi être synonyme de fête. Mais dès mercredi, les Bavarois ont une demi-finale de Coupe contre le Bayer Leverkusen à jouer. Sans oublier la double confrontation contre le PSG en Ligue des Champions une semaine plus tard.

Si bien qu'aucune fête n'est prévue ce week-end en cas de titre : "Mes joueurs ont déjà dit que dès la fin du match contre Stuttgart, nous nous concentrerons sur Leverkusen, quoiqu'il arrive. Nous pouvons tous vivre avec l’idée d’avoir à attendre un peu plus longtemps pour célébrer. C'est maintenant que se décide combien de fois nous ferons la fête et son ampleur. C'est pourquoi cela ne nous pose aucun problème d'être patients".

Vincent Kompany et le Bayern Munich en mission

Pas de déconcentration en vue contre le VFB, troisième au classement : "C'est un adversaire redoutable. Les derniers matchs entre les deux équipes ont toujours été serrés. Stuttgart est très fort techniquement, mais aussi physiquement. Ils peuvent être dangereux sur des longs ballons et disposent de la deuxième meilleure attaque du championnat. Ce sera un beau match pour les supporters".

En ce qui concerne une potentielle rotation en vue de la demi-finale de Coupe, Kompany nuance : "Ce n’est pas vraiment une question de rotation. Nous le faisons depuis le début de la saison. Nous utilisons tout l’effectif parce que nous en avons besoin. Cela nous a rendus meilleurs et nous a toujours aidés. Nous avons de la concurrence. Les joueurs veulent se montrer pour les matchs. La concurrence est notre force".



Pour ce match contre Stuttgart, Kompany sera privé de trois joueurs : Lennart Karl, Tom Bischof and Sven Ulreich manquent à l'appel, le reste du noyau est mobilisable.