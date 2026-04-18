Pas de fête en cas de titre du Bayern dès ce week-end ? Vincent Kompany est très clair

Pas de fête en cas de titre du Bayern dès ce week-end ? Vincent Kompany est très clair

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Le Bayern Munich peut être sacré champion d'Allemagne dès ce week-end. Mais Vincent Kompany ne veut pas voir son équipe se disperser inutilement avant la fin de saison.

Si le Bayern finit le week-end en récoltant plus de points que Dortmund (qui se déplace à Hoffenheim), il sera assuré de conserver son titre en Bundesliga. Le match de ce week-end contre Stuttgart pourrait ainsi être synonyme de fête. Mais dès mercredi, les Bavarois ont une demi-finale de Coupe contre le Bayer Leverkusen à jouer. Sans oublier la double confrontation contre le PSG en Ligue des Champions une semaine plus tard.

Si bien qu'aucune fête n'est prévue ce week-end en cas de titre : "Mes joueurs ont déjà dit que dès la fin du match contre Stuttgart, nous nous concentrerons sur Leverkusen, quoiqu'il arrive. Nous pouvons tous vivre avec l’idée d’avoir à attendre un peu plus longtemps pour célébrer. C'est maintenant que se décide combien de fois nous ferons la fête et son ampleur. C'est pourquoi cela ne nous pose aucun problème d'être patients".

Vincent Kompany et le Bayern Munich en mission

Pas de déconcentration en vue contre le VFB, troisième au classement : "C'est un adversaire redoutable. Les derniers matchs entre les deux équipes ont toujours été serrés. Stuttgart est très fort techniquement, mais aussi physiquement. Ils peuvent être dangereux sur des longs ballons et disposent de la deuxième meilleure attaque du championnat. Ce sera un beau match pour les supporters".

En ce qui concerne une potentielle rotation en vue de la demi-finale de Coupe, Kompany nuance : "Ce n’est pas vraiment une question de rotation. Nous le faisons depuis le début de la saison. Nous utilisons tout l’effectif parce que nous en avons besoin. Cela nous a rendus meilleurs et nous a toujours aidés. Nous avons de la concurrence. Les joueurs veulent se montrer pour les matchs. La concurrence est notre force".


Pour ce match contre Stuttgart, Kompany sera privé de trois joueurs : Lennart Karl, Tom Bischof and Sven Ulreich manquent à l'appel, le reste du noyau est mobilisable.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Suis Bayern Munich - VFB Stuttgart en live sur Walfoot.be à partir de 17:30 (19/04).

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Bundesliga
Bundesliga Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Bayern Munich
VFB Stuttgart

Plus de news

Option levée...pour la D1 ACFF ? Un ancien du Standard et de l'Union face à un été mouvementé

Option levée...pour la D1 ACFF ? Un ancien du Standard et de l'Union face à un été mouvementé

15:40
🎥 Jonathan d'Ostilio, capitaine liégeois méritoiremement heureux : "Offrir ça à ce club, ces supporters..." Interview

🎥 Jonathan d'Ostilio, capitaine liégeois méritoiremement heureux : "Offrir ça à ce club, ces supporters..."

15:20
Deux retours cruciaux pour Anderlecht : Jérémy Taravel face à plusieurs changements dans le onze

Deux retours cruciaux pour Anderlecht : Jérémy Taravel face à plusieurs changements dans le onze

14:30
La carte rouge qui change tout : un ancien de Pro League à l'origine d'un record en France

La carte rouge qui change tout : un ancien de Pro League à l'origine d'un record en France

14:00
L'incarnation de la mentalité carolo contre le Standard : "J'essaie de transmettre ça aux joueurs"

L'incarnation de la mentalité carolo contre le Standard : "J'essaie de transmettre ça aux joueurs"

13:40
L'Antwerp tient sa première recrue estivale : 18 ans, mais destiné à être titulaire

L'Antwerp tient sa première recrue estivale : 18 ans, mais destiné à être titulaire

13:20
Le RWDM ne se résigne pas à la relégation, et espère un miracle sur tapis vert

Le RWDM ne se résigne pas à la relégation, et espère un miracle sur tapis vert

13:00
🎥 Tedesco n'en croit pas ses yeux : l'erreur folle du gardien de Fenerbahçe qui coûte très cher

🎥 Tedesco n'en croit pas ses yeux : l'erreur folle du gardien de Fenerbahçe qui coûte très cher

12:40
Un club de Pro League à vendre ? Les propriétaires s'expriment clairement

Un club de Pro League à vendre ? Les propriétaires s'expriment clairement

12:20
Le coup de massue des Zèbres ou la revanche des Rouches, ce samedi soir au Mambourg ?

Le coup de massue des Zèbres ou la revanche des Rouches, ce samedi soir au Mambourg ?

11:20
Anouar Ait El Hadj vise un gros transfert: "Je me sentais tout à fait à ma place en Ligue des champions"

Anouar Ait El Hadj vise un gros transfert: "Je me sentais tout à fait à ma place en Ligue des champions"

11:40
La FIFA dénonce les tarifs fous mis en place par les USA durant la Coupe du Monde

La FIFA dénonce les tarifs fous mis en place par les USA durant la Coupe du Monde

11:00
Herman Van Holsbeeck est passé par la case prison et raconte ce qu'il a vécu

Herman Van Holsbeeck est passé par la case prison et raconte ce qu'il a vécu

10:30
Un deuxième grand absent côté carolo pour le choc wallon face au Standard

Un deuxième grand absent côté carolo pour le choc wallon face au Standard

10:00
Bruges, l'un des meilleurs formateurs d'Europe ? "Nous rivalisons avec Benfica"

Bruges, l'un des meilleurs formateurs d'Europe ? "Nous rivalisons avec Benfica"

09:30
Surprenant : Benito Raman a loupé un transfert... à cause d'un chant homophobe

Surprenant : Benito Raman a loupé un transfert... à cause d'un chant homophobe

09:00
Toby Alderweireld n'épargne pas son ancien club: "Ils ne sont pas assez bons"

Toby Alderweireld n'épargne pas son ancien club: "Ils ne sont pas assez bons"

08:30
Zulte Waregem cherche un coach... et il pourrait venir d'Anderlecht

Zulte Waregem cherche un coach... et il pourrait venir d'Anderlecht

08:00
🎥 Objectif manqué pour l'AS Eupen : "L'année prochaine, avec le QSI, on reviendra plus forts" Interview

🎥 Objectif manqué pour l'AS Eupen : "L'année prochaine, avec le QSI, on reviendra plus forts"

07:20
Le premier promu en Premier League, coaché par Frank Lampard, est connu

Le premier promu en Premier League, coaché par Frank Lampard, est connu

07:40
"Pas lui" : Le président d'honneur du Bayern raconte une anecdote amusante sur Vincent Kompany

"Pas lui" : Le président d'honneur du Bayern raconte une anecdote amusante sur Vincent Kompany

21:00
Un club de Pro League prêt à jouer un sale tour au Club de Bruges

Un club de Pro League prêt à jouer un sale tour au Club de Bruges

07:00
La défaite face à Anderlecht laisse des traces : Rik De Mil recadre sèchement un joueur de La Gantoise

La défaite face à Anderlecht laisse des traces : Rik De Mil recadre sèchement un joueur de La Gantoise

06:30
Sans Titraoui à Charleroi, avec Epolo au Standard : voici les compositions probables du choc wallon

Sans Titraoui à Charleroi, avec Epolo au Standard : voici les compositions probables du choc wallon

06:00
Wouter Vrancken sur le départ ? Le coach de Saint-Trond met les choses au clair

Wouter Vrancken sur le départ ? Le coach de Saint-Trond met les choses au clair

23:00
Fin de la phase classique en Challenger Pro League : le RWDM Brussels descend en D1 ACFF

Fin de la phase classique en Challenger Pro League : le RWDM Brussels descend en D1 ACFF

22:30
Le capitaine Jonathan d'Ostilio offre la quatrième place de la D1B à Liège, Eupen loupe le tour final

Le capitaine Jonathan d'Ostilio offre la quatrième place de la D1B à Liège, Eupen loupe le tour final

21:52
Pas de calcul pour Ivan Leko : Bruges veut battre l'Union pour reprendre les commandes

Pas de calcul pour Ivan Leko : Bruges veut battre l'Union pour reprendre les commandes

22:00
Un choc royal pour le titre : Le Club de Bruges connaît son adversaire en finale de Youth League

Un choc royal pour le titre : Le Club de Bruges connaît son adversaire en finale de Youth League

21:40
"Je ne veux aucun joueur de Bruges" : David Hubert envoie un message clair avant le choc

"Je ne veux aucun joueur de Bruges" : David Hubert envoie un message clair avant le choc

21:20
"Formidable d'être le premier club belge à atteindre la finale" : Bruges écrit l'histoire en Youth League

"Formidable d'être le premier club belge à atteindre la finale" : Bruges écrit l'histoire en Youth League

21:02
Succession d'Olivier Renard : Anderlecht mise sur un profil moderne venu de Ligue 2

Succession d'Olivier Renard : Anderlecht mise sur un profil moderne venu de Ligue 2

20:30
Will Still ou un coach de Pro League ? Un club de Ligue 1 hésite pour son nouveau projet

Will Still ou un coach de Pro League ? Un club de Ligue 1 hésite pour son nouveau projet

20:00
"Il ne faut pas aller trop vite" : Jérémy Taravel très clair sur le retour de Nathan De Cat

"Il ne faut pas aller trop vite" : Jérémy Taravel très clair sur le retour de Nathan De Cat

19:30
Au Mambourg, le Standard veut laver l'affront de son déplacement de janvier : "Aussi pour nos supporters"

Au Mambourg, le Standard veut laver l'affront de son déplacement de janvier : "Aussi pour nos supporters"

18:40
9
Cadeau royal ou douche froide ? Anderlecht et le STVV attendent un miracle venu d'Angleterre

Cadeau royal ou douche froide ? Anderlecht et le STVV attendent un miracle venu d'Angleterre

19:00

Plus de news

Les plus populaires

Bundesliga

 Journée 30
FC St. Pauli FC St. Pauli 1-1 1. FC Cologne 1. FC Cologne
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 1-1 FC Augsburg FC Augsburg
Werder Brême Werder Brême 0-0 Hambourg Hambourg
Union Berlin Union Berlin 0-1 Wolfsburg Wolfsburg
Hoffenheim Hoffenheim 0-0 Borussia Dortmund Borussia Dortmund
Eintracht Francfort Eintracht Francfort 18:30 RB Leipzig RB Leipzig
Freiburg Freiburg 19/04 1. FC Heidenheim 1. FC Heidenheim
Bayern Munich Bayern Munich 19/04 VFB Stuttgart VFB Stuttgart
B.Moenchengladbach B.Moenchengladbach 19/04 FSV Mainz 05 FSV Mainz 05
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved