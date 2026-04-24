Benito Raman très clair sur son avenir à Malines et celui de Fred Vanderbiest

À Malines, les meilleurs joueurs partent souvent chaque été. Le parcours de Fred Vanderbiest, avec Benito Raman comme joueur expérimenté dans l'effectif, est donc d'autant plus remarquable.

Invité dans le "Café Constant" dans le nord du pays, Benito Raman s'est livré sur plusieurs sujets chauds du moment à Malines, comme la prolongation de Fred Vanderbiest et son avenir personnel.

"Vanderbiest ? S'il a l'opportunité de devenir entraîneur principal dans un autre championnat, il devrait la saisir", a déclaré Benito Raman, convaincu du potentiel de son entraîneur qui a permis au club derrière les casernes de jouer les Play-Offs 1 pour la première fois de son histoire.

"Benito Raman ? Il est devenu plus calme qu'il y a dix ans, et je pense qu'il pourra toujours revenir à Malines comme entraîneur adjoint ou quelque chose dans le genre dans quelques années", a lui-même déclaré l'attaquant de 31 ans.

Benito Raman très honnête sur Malines et son avenir

"Que Malines vende ses meilleurs joueurs chaque année ? Pour moi, ils ne gagneront plus rien", a-t-il déclaré en souriant. "Malines est un club familial, sans prétention et avec de fortes racines belges, mais cette saison, l'ambiance était un peu différente."

Ses ambitions personnelles collent-elles toujours à celles de Malines ? "Je souhaitais revenir en Belgique il y a quelques années. Je me suis tout de suite senti à ma place à Malines, un club familial et sans prétention. Je suis comme ça moi-même, mais j’aimerais encore remporter d’autres trophées durant ma carrière."





"Cela n'arrivera pas à Malines, sauf peut-être une Coupe. Je serais ravi de jouer encore des années à Malines mais il y a aussi l'aspect financier qui entre en compte. Je ne me verrais pas rester trois ans de plus ici", a-t-il déclaré.