Tout Saint-Trond défend Keisuke Goto : "Je pense qu'Anderlecht regrette de nous l'avoir laissé"

Robert-Jan Vanwesemael était un homme heureux, ce jeudi soir. Le défenseur de Saint-Trond est revenu sur la victoire de son équipe contre Anderlecht et sur la célébration enthousiaste de Keisuke Goto au coup de sifflet final.

Malgré la légère domination des Trudonnaires (1,29 contre 0,97 but attendu), le score est longtemps resté de 0-0 lors de la rencontre entre Saint-Trond et le Sporting d'Anderlecht, ce jeudi soir dans le cadre de la quatrième journée des Champions Play-Offs.

Les Canaris se sont finalement imposés et ont conforté leur troisième place. "L'idée que cette domination ne mènerait à rien m'a longtemps traversé l'esprit. Mais c'est une bonne chose que nous nous soyons récompensés, et c'est un bon pas vers la troisième place", souriait Robert-Jan Vanwesemael au coup de sifflet final.

Prêté par Anderlecht, Keisuke Goto a joué un rôle déterminant, inscrivant le deuxième but des Trudonnaires pour sceller définitivement le score de la rencontre, alors qu'Anderlecht tentait une ultime offensive pour revenir à égalité.

Anderlecht regrette-t-il d'avoir laissé filer Keisuke Goto ?

S'en est suivie une vive agitation, l'attaquant japonais ayant célébré avec beaucoup d'enthousiasme au coup de sifflet final. Au grand dam de certains Anderlechtois, dont Colin Coosemans et Ludwig Augustinsson. Wouter Vrancken avait pris la défense de son protégé, Vanwesemael aussi.

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"Je pense qu'il avait très envie de marquer contre Anderlecht, et je suis fier qu'il y soit parvenu. Il était très heureux après le coup de sifflet final, et je pense qu'à Anderlecht, ils regrettent un peu de l'avoir laissé partir chez nous", a conclu le défenseur de Saint-Trond.