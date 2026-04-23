Keisuke Goto n'a pas caché sa joie, ça n'a pas plu aux Anderlechtois : le Japonais s'explique !

Drôle de scène au coup de sifflet final de STVV-RSCA : Keisuke Goto a été pris à partie par Ludwig Augustinsson et Colin Coosemans, qui n'ont pas apprécié que le Japonais fête son but et la victoire trudonnaire de façon exubérante.

Keisuke Goto a livré un match très solide contre Anderlecht et a été récompensé d'un but - son premier depuis le mois de février. Un but qui a libéré le Stayen et les Canaris, privés de victoire dans ces Playoffs et qui auraient pu voir les efforts de toute une saison s'écrouler en cas de défaite ce soir.

Bref : rien de surprenant à ce que Goto ait célébré son but avec une certaine exubérance, d'autant que le Japonais a déjà montré tout son respect pour le RSCA par le passé. Mais ce n'est pas passé du côté de Ludwig Augustinsson et Colin Coosemans, qui ont été lui dire leur manière de penser, causant une petite échauffourée.

😳 | Les joueurs du RSC Anderlecht n’ont pas apprécié les célébrations de Keisuke Goto. 💥🆚 pic.twitter.com/4Um28QyQkx — DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) April 23, 2026

Wouter Vrancken, en conférence de presse, a défendu son joueur, estimant qu'il n'avait "absolument rien fait", tandis que Jérémy Taravel lâchait quant à lui qu'il n'avait rien vu "et que ça ne l'intéressait pas". Killian Sardella, interrogé à ce sujet, restait prudent.

Keisuke Goto s'est brièvement expliqué

"C'est délicat. Je peux le comprendre car c'est une victoire très importante pour eux. Mais c'est toujours un joueur d'Anderlecht, je peux donc comprendre la réaction de mes collègues", déclare le défenseur. "Moi ? Je n'aurais pas célébré, non... Puis bon, quand tu sais très bien que tu es prêté sans option d'achat, c'est peut-être maladroit", souriait Sardella.



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Présent devant les caméras (et élu homme du match), Keisuke Goto lui-même s'est expliqué brièvement via le truchement d'un interprète : le Japonais a rappelé qu'il n'avait pas célébré quand il avait marqué, déjà, contre Anderlecht au Lotto Park. Mais cette fois, devant son public, il a estimé avoir le droit de le faire. Il a également rappelé ne pas avoir reçu sa chance au RSCA malgré de belles performances l'été dernier.

Et quand quelqu'un lui a demandé si, la saison prochaine, il évoluerait sous le maillot anderlechtois, Goto n'a pas eu besoin d'interprète ; avec humour, il a mis un terme à l'interview d'un geste : "cut, cut", lâchait-t-il en anglais...