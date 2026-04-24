Wouter Vrancken ne ferait pas de miracles à Anderlecht : peu de Mauves seraient titulaires dans ce STVV-là

Anderlecht a (encore) pris une leçon de football dans ces Playoffs, cette fois sans s'en sortir au mental en fin de rencontre. Wouter Vrancken est cité au Lotto Park, mais que pourrait-il y faire ?

Un nom revient avec insistance au moment d'évoquer le prochain entraîneur du RSC Anderlecht (qui ne sera pas Jérémy Taravel, aucun doute là-dessus) : Wouter Vrancken. L'entraîneur de Saint-Trond montre de très belles choses au Stayen cette saison, rappelant ses années malinoises voire même ses débuts avec le KRC Genk où, on l'oublie parfois, il proposait le meilleur football de Belgique.

Rien d'anormal donc à ce que Vrancken, qui propose un football positif, léché, offensif et dominant, soit cité dans un club qui a fait de ces adjectifs les bases de son ADN à une certaine époque. Le match de ce jeudi aurait pu être symbolique à cet égard : si Anderlecht gagnait au Stayen et dépassait les Canaris, le club bruxellois rappelait que malgré tout, il reste un plus grand club que STVV, et se plaçait en bonne position pour aller chercher un meilleur ticket européen.

Wouter Vrancken peut-il proposer le même jeu à Anderlecht ?

Le résultat est sans appel : Saint-Trond a largement dominé les Mauve & Blanc, incapables de répondre au jeu en un temps inspiré et technique des Canaris. On pourrait aussi en déduire que si Antoine Sibierski a vu le match, il en sera sorti d'autant plus convaincu que Vrancken était la personne qu'il fallait à son futur club.

Mais que pourrait bien faire Wouter Vrancken avec le matériel sportif présent actuellement au Lotto Park ? Entre confrères, on a joué à ce petit jeu assez simple : comparer poste par poste les joueurs des deux équipes afin d'estimer combien d'Anderlechtois seraient titulaires dans ce STVV-là. Le constat est sans appel : très, très peu. À part Coosemans, qu'on pense très clairement supérieur à Kokubo, il n'y a aucune certitude.

Peut-être Augustinsson est-il supérieur à Joedrick Pupe ; Visar Musliu pourrait probablement être remplacé avantageusement par Marco Kana (absent ce jeudi). Ailleurs sur le terrain, à part Nathan De Cat, qui devrait cependant manger un paquet de tartines à l'instant T mais a un potentiel bien supérieur à celui d'Abdoulaye Sissako, aucun Mauve n'a sa place dans le onze de Saint-Trond, sauf le Bertaccini de la saison passée en lieu et place d'Ilias Sebaoui (mais depuis, "Berta" a perdu de sa superbe).



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Bref : si Wouter Vrancken venait à débarquer au RSCA (on en doute : Sibierski amènera certainement un homme "à lui"), il serait bien inspiré d'emmener dans ses bagages quelques Canaris. Au hasard, Ryotaro Ito, Kaito Matsuzawa... ou un certain Keisuke Goto. Notre petit doigt nous dit que ça n'arrivera pas.