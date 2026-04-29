Ca peut aider Vincent Kompany : le PSG sera privé d'un joueur très important au retour

La demi-finale allez de Ligue des Champions entre le PSG et le Bayern Munich a tenu toutes ses promesses, et plus encore. Les deux équipes se sont livrées un duel épique, mais un cadre parisien manquera le match retour.

Quand on repensera à l'année footballistique 2026, nul doute que ce sera l'un des premiers matchs qui viendra en tête : la demi-finale aller de Ligue des Champions entre le PSG et le Bayern Munich a réservé un très grand spectacle. Les deux géants européens se sont rendus coup pour coup, inscrivant neuf goals à eux deux (5-4).

Forcé de prendre place en tribune à cause d'une suspension, Vincent Kompany a tout de même apprécié la prestation de son équipe, se réjouissant que son équipe soit toujours en course pour une place en finale. Et il se réjouira certainement secrètement de la nouvelle qu'a officialisé le PSG ce mercredi.

Achraf Hakimi manquera la demi-finale retour contre le Bayern

En effet, au lendemain de la demi-finale, et alors que la nouvelle se répandait dans la presse française, c'est désormais confirmé : Achraf Hakimi, touché à l'arrière de la cuisse lors d'un duel avec un joueur bavarois, est forfait pour le match retour.

L'international marocain avait été forcé de terminer la rencontre, Luis Enrique ayant effectué tous ses changements, et l'Espagnol avait rassuré après coup, affirmant que Hakimi n'était victime que de crampes. Malheureusement pour le PSG, c'est plus grave que cela.



"Victime d’une lésion de la cuisse droite lors du match face au Bayern Munich, Achraf Hakimi restera en soins ces prochaines semaines", lit-on sur le site officiel de Paris, qui annonce également une blessure de son gardien n°2 Lucas Chevalier.