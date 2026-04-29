"Je ne me suis pas amusé" : les mots forts de Vincent Kompany après le match dantesque du Bayern au PSG

Le Bayern Munich et le PSG nous ont offert une rencontre à neuf buts et d'une intensité rare. Malgré sa suspension, Vincent Kompany a été autorisé à donner son avis sur ce duel vécu des tribunes.

Les manches aller des matchs à élimination directe de Ligue des Champions nous valent parfois des rencontres fermées, où les deux équipes cherchent avant tout à ne pas compromettre leurs chances au retour. Mais hier, rien de tout ça : comme prévu, ni le PSG ni le Bayern n'ont calculé ou renié leurs fondamentaux, valant au spectateur neutre (et même aux supporters des deux équipes) 90 minutes d'une qualité rare.

Suspendu pour accumulation de cartes jaunes, Vincent Kompany a pu retrouver les siens après le coup de sifflet final. Malgré son interdiction de conférence de presse, il a tout de même parlé au Laatste Nieuws. Il n'est pas surpris de l'intensité de la rencontre : "Quand deux équipes abordent un match avec une telle philosophie de jeu, cela peut vite devenir une rencontre folle. Et j’avais vraiment le sentiment que ce serait le cas".

Cinq buts dans les valises, mais le Bayern garde toutes ses chances

De quel côté la balance penche-t-elle ? "Normalement, encaisser cinq buts en demi-finale est déjà synonyme d'élimination. Mais nous en avons marqué quatre, et cela aurait pu être plus, comme eux auraient aussi pu le faire. Il ne faut pas l'oublier".

Vince the Prince n'a aucun regret : "Ce soir, il fallait que ce soit ainsi. Ni le PSG ni nous n'aurions voulu aborder le match autrement. Si le match sera différent, je ne sais pas. Mais j'espère que le résultat sera différent".

"Nous avons été assez dangereux : une fois en possession du ballon, nous étions devant le but du PSG en moins de dix secondes. Bien sûr, cela nous rend vulnérables en contre-attaque. Et défensivement, nous avons été plus faibles en seconde période. Mais que dire ? Nous avons marqué quatre fois au PSG. Nous savons marquer, et nous pouvons le faire à domicile aussi. Il nous reste une semaine pour améliorer ce que nous pouvons", poursuit-il.





Vincent Kompany mitigé

Dans les cinq buts pris, certains sont toutefois plus discutables que d'autres : "Je n'ai pas encore pu tout analyser, mais le deuxième but est venu d'un corner qui n'en était pas un. Bien sûr, nous devons mieux défendre sur ce point, mais ce sont ces détails qui font la différence. Ce penalty juste avant la mi-temps est également discutable. D'après ce que j'ai vu, le ballon a touché le bras via le corps, ce qui ne constitue pas une faute de main".

Et cette expérience en tribune de presse, loin du banc de touche ? Malgré le recul qu'elle a offert, Vincent Kompany s'en serait bien passé : "Je ne me suis pas amusé. Qu'Enrique aille parfois volontairement en tribune de presse ? Je ne comprends pas pourquoi". Heureusement pour lui, il sera de retour sur le banc Bavarois pour la manche retour à l'Allianz Arena la semaine prochaine. Le Bayern devra l'emporter pour se hisser en finale. De quoi nous valoir un match plus spectaculaire encore ? La barre est déjà placée très haut.