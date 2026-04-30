OFFICIEL : Manchester United prolonge le contrat de l'un de ses plus grands talents

Manchester United a annoncé, ce jeudi, la prolongation du contrat de Kobbie Mainoo jusqu'en juin 2031.

Le milieu de terrain formé au club a su convaincre cette saison pour se voir proposer une prolongation de contrat. Depuis le début de l'exercice, il a disputé 26 matchs toutes compétitions confondues avec les Mancuniens. Il s'est surtout installé comme un titulaire indiscutable en deuxième partie de saison après sa blessure au mollet.

"Il est largement considéré comme l’un des plus grands talents de sa génération. Il a rejoint la célèbre Academy du club en 2014, après avoir été lié à Manchester United dès l’âge de six ans", écrit Manchester United dans un communiqué.

Les mots de Kobbie Mainoo

Le joueur de 21 ans est évidemment ravi de prolonger son contrat : "Manchester United a toujours été ma maison ; ce club spécial signifie tout pour ma famille. J’ai grandi en voyant l’impact que notre club avait sur notre ville, et j’apprécie la responsabilité qui accompagne le fait de porter ce maillot."

"De The Cliff à Littleton Road, puis à Carrington et enfin à Old Trafford, le parcours jusqu’ici a été incroyable. J’ai le privilège de vivre mon rêve chaque jour, avec la même envie implacable de réussir ici que lorsque j’ai participé à mon premier entraînement à l’âge de six ans. Nous sentons tous que quelque chose est en train de se construire au sein du club. Je suis déterminé à franchir un cap et à jouer mon rôle pour aider Manchester United à lutter régulièrement pour les grands trophées dans les années à venir."



Jason Wilcox, le directeur du football de Manchester United, a carrément déclaré qu'il considérait Kobbie Mainoo comme "l’un des jeunes footballeurs les plus naturellement doués au monde".