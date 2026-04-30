Resté après le titre, ce cadre de l'Union Saint-Gilloise pourrait désormais rejoindre l'Angleterre

Florent Malice Manuel Gonzalez
Florent Malice et Manuel Gonzalez
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Resté après le titre, ce cadre de l'Union Saint-Gilloise pourrait désormais rejoindre l'Angleterre
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Kevin Mac Allister devrait quitter l'Union Saint-Gilloise à la fin de la saison. Le défenseur argentin a déjà devant lui quelques offres en provenance de Premier League.

Tous les voyants sont au vert pour Kevin Mac Allister. Le pilier de l'Union, resté au Parc Duden après le titre pour découvrir la Champions League, devrait décrocher un transfert vers la Premier League l'été prochain, selon la presse anglaise.

Brentford, Brighton & Hove Albion, Leeds United et Coventry City - promu - seraient ainsi les clubs sur les rangs : TeamTalk assure que l'intérêt est concret de la part de plusieurs clubs anglais. L'Union, elle, n'a plus vraiment d'espoir.

L'Union savait que le départ de Mac Allister était prévu

Mac Allister sait qu'il ne peut plus vraiment progresser au Parc Duden. L'Argentin y a remporté le titre de champion de Belgique, la Coupe de Belgique et a joué la Ligue des Champions sous le maillot unioniste - il pourrait encore partir avec deux titres de plus.

Par ailleurs, Mac Allister a fêté sa première cape avec l'équipe nationale d'Argentine, ce qui a encore fait grimper sa cote, et rêve de Coupe du Monde... même s'il a peu de chances d'y participer. Il le sait : pour s'installer en Albiceleste, il devra aller voir plus haut. 



À 28 ans, le train ne passera sans doute pas une deuxième fois. Et Mac Allister en est parfaitement conscient. En outre, la Premier League est le championnat de ses rêves. Son frère, Alexis Mac Allister, y est l'un des cadres de Liverpool.

Mac Allister est sous contrat au Dudenpark jusqu'en juin 2027. L'Union dispose d'une option pour prolonger cet accord d'une année la saison prochaine mais un départ cet été apparaît comme le plus plausible. L'Argentin est estimé à 10 millions d'euros, et on serait surpris que l'USG lui mette des bâtons dans les roues.

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