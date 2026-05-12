On en sait plus sur la blessure de Zeno Debast : que va faire Rudi Garcia ?

Florent Malice
Florent Malice, suiveur des Diables Rouges
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On en sait plus sur la blessure de Zeno Debast : que va faire Rudi Garcia ?
Photo: © photonews

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Zeno Debast s'est blessé à l'entraînement avec le Sporting Portugal, et sa Coupe du Monde est en danger. Rudi Garcia devrait cependant a priori l'appeler et monitorer la situation à Tubize.

C'était le coup de tonnerre de ce lundi dans le microcosme du football belge : Zeno Debast, l'une des certitudes du onze de Rudi Garcia, s'est blessé au fémur. Une blessure sérieuse, dont le Nieuwsblad disait qu'elle pouvait bien tenir le Diable Rouge éloigné des terrains jusqu'à la préparation estivale - soit après la Coupe du Monde.

Ce mardi, on en sait un peu plus sur la situation. De premiers scanners ont été effectués et le diagnostic n'est pas encourageant, rapporte encore le Nieuwsblad. Le Mondial de Zeno Debast serait bel et bien en danger, et une véritable course contre la montre s'engage pour le défenseur central.

Rudi Garcia donnera certainement une liste élargie 

Le timing est particulièrement délicat, car c'est ce vendredi, un peu après 13h, que Rudi Garcia donnera sa liste pour la Coupe du Monde 2026. Mais une nuance doit être apportée : cette liste ne sera pas définitive. Garcia peut donner une liste élargie, ou une liste de 26 avec plusieurs réservistes. Ce n'est que le 1er juin que la liste définitive de 26 devra être remise à la FIFA.

Zeno Debast va travailler dur dans les jours et semaines à venir et jeter toutes ses forces dans la bataille. Lieven Maesschalck, le célèbre spécialiste qui a travaillé avec à peu près tous les cadres de la sélection ces dernières années, devrait être impliqué dans ce processus, précise le Nieuwsblad. Mais même avec son aide, les chances que Debast déclare forfait pour la Coupe du Monde sont réelles. 

Avec ou sans Zeno Debast aux USA ? 

Deux options semblent se dessiner. Zeno Debast fera partie du groupe appelé ce vendredi, mais un autre défenseur central, dont le statut devra être clair (à savoir qu'il n'ira pas aux USA si Debast est remis), sera appelé en renfort. Les candidats ? Wout Faes, bien sûr, mais aussi Matte Smets - si l'on part du principe que Nathan Ngoy, lui, a gagné sa place et aurait de toute façon été du voyage. 

Lire aussi… Ce serait déjà un gros coup dur : un titulaire de Rudi Garcia blessé, son Mondial en danger !

L'autre option est que Zeno Debast accompagne bel et bien le groupe aux USA, mais ne joue pas la phase de poules, et fasse son retour dans l'équipe dès qu'il le peut. C'est ce qu'avait fait Vincent Kompany en 2018 : il n'avait disputé que 16 minutes en poulees, avant de retrouver une place de titulaire en 8e de finale. Bien sûr, le statut de Kompany était difficilement comparable à celui de Debast, mais il ne faut pas sous-estimer l'importance du défenseur du Sporting Portugal : Zeno Debast est l'un des premiers noms que Rudi Garcia pose sur sa feuille de match. 

Le risque dans ce deuxième cas de figure est de se retrouver avec un défenseur central de moins si, durant la compétition, Debast finit par se rendre compte qu'il ne peut pas jouer. Le réserviste ne pourra alors plus intégrer le groupe à Seattle. Mais Rudi Garcia peut estimer qu'avec un profil comme celui d'Axel Witsel, capable d'évoluer en défense centrale, le jeu en vaut la chandelle. Réponse ce vendredi...

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