La dernière danse aura bien lieu : Neymar est sélectionné pour la Coupe du Monde 2026

Carlo Ancelotti, le sélectionneur du Brésil, a pris une décision qui fait déjà parler. L'Italien a repris Neymar parmi les 26 Brésiliens qui iront à la Coupe du Monde 2026.

Les romantiques seront ravis ; ceux qui ne jurent que par la logique sportive un peu moins. Ce lundi soir, Carlo Ancelotti a dévoilé la sélection du Brésil pour la Coupe du Monde 2026, et tout le monde n'attendait que d'y retrouver - ou pas - un nom : celui de Neymar Jr.

La star brésilienne vit une saison compliquée avec Santos, entre polémiques et prestations pas toujours au niveau de ce qu'on attend d'un tel joueur. Mais Neymar, 34 ans, est revenu dans une assez bonne forme pour être convoqué par Carlo Ancelotti. C'est la première sélection de l'ancien Parisien depuis octobre 2023.

Neymar à la Coupe du Monde 2026, Igor Thiago aussi

Entre temps, Neymar avait été victime d'une grave blessure qui l'avait tenu éloigné des terrains pendant un an. Revenu à Santos après une pige catastrophique en Arabie Saoudite, l'enfant chéri du Brésil a progressivement retrouvé ses sensations : cette saison, il compte 6 buts et 4 assists en 15 matchs pour son club formateur.

É A LISTA DO CORAÇÃO! É A LISTA DO BRASIL! 🇧🇷



Não são apenas 26 nomes. São 26 corações que sonharam com esse momento.



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Un autre vétéran rêvait de vivre une dernière Coupe du Monde : Thiago Silva, 41 ans et revenu à un très bon niveau avec Porto, n'a pas été repris. Cette absence n'est pas celle qui fait polémique, cependant : Carlo Ancelotti a déjà dû se justifier de ne pas avoir repris l'attaquant de Chelsea Joao Pedro. "Nous sommes tristes pour lui, mais avec tout le respect du monde, nous avons choisi d'autres joueurs", explique Ancelotti en conférence de presse.





Parmi ces autres joueurs, on retrouve notamment Igor Thiago. L'ancien attaquant du Club de Bruges était devenu international brésilien en mars dernier. Auteur de 22 buts en 37 matchs avec Brentford, et également buteur pour ses débuts en sélection, Thiago vivra sa première Coupe du Monde à l'âge de 24 ans.

Le Brésil affrontera le Maroc, l'Écosse et Haïti dans le groupe C. La Seleçao n'aborde pas cette compétition en pleine forme, ayant perdu trois cadres (Rodrygo, Eder Militaõ et Estevao) sur blessure dans les derniers mois. Carlo Ancelotti, qui a signé jusqu'en 2030, n'en est qu'au début d'un long travail de reconstruction.