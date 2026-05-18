🎥 Des supporters de l'Inter prennent pour cible Romelu Lukaku lors de la célébration du doublé

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Photo: Photonews

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L'Inter a célébré le doublé avec une parade dans les rues de Milan, mais les festivités ont également été marquées par une polémique. Plusieurs supporters ont une nouvelle fois pris pour cible leur ancien attaquant Romelu Lukaku avec une poupée à son effigie.

L’Inter a célébré le doublé dimanche en défilant en bus dans les rues de Milan. Cette saison, le club a remporté le titre de champion d’Italie ainsi que la Coupe d’Italie. Il y avait donc de quoi faire la fête, ce que le club n’a pas manqué de faire.

Mais tout ne s’est pas déroulé aussi bien qu’espéré. Certains supporters de l’Inter n’avaient visiblement toujours pas oublié Romelu Lukaku. L’attaquant belge n’entretient pas les meilleures relations avec les supporters de son ancien club. Cela s’est encore confirmé lors des célébrations de l’Inter.

Une poupée à l’effigie de Lukaku

Plusieurs supporters se sont amusés à fabriquer une poupée gonflable à l’effigie de Lukaku. Celle-ci a été lancée sur le bus de l’Inter pendant les célébrations, avant d’être attrapée par Petar Sucic et Federico Dimarco. Les deux hommes de l’Inter l’ont rapidement rejetée.

Plus tard dans la soirée, la poupée a été suspendue la tête en bas à un feu de signalisation, ce qui suscite une polémique en Italie.

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