Manchester City craque à Bournemouth : Arsenal et Leandro Trossard champions d'Angleterre

Arsenal et Leandro Trossard sont champions d'Angleterre ! Le faux pas de Manchester City à Bournemouth offre officiellement le titre aux Gunners après 22 ans d'attente.

Vingt-deux ans de disette viennent de prendre fin pour Arsenal. Sans jouer, Mikel Arteta et ses hommes s'emparent de la Premier League grâce au match nul de Manchester City sur la pelouse de Bournemouth ce mardi soir. Les Gunners décrochent leur 14e titre de champion d'Angleterre.

Pour retarder la fête des Londoniens, Manchester City avait l'obligation de s'imposer sur la pelouse de Bournemouth. Mais les hommes de Pep Guardiola, perturbés par l'annonce du départ de leur entraîneur, ont déjoué. Les Cityzens n'ont pas bien joué et ont passé la soirée à subir les vagues adverses.

Bournemouth a fini par être récompensé avant la pause. Eli Junior Kroupi a fait exploser le stade avec une superbe frappe enroulée qui n'a laissé aucune chance à Gianluigi Donnarumma. Un but logique au vu de la première période des Cherries, beaucoup plus dangereux et plus agressifs dans les duels.

City a tenté de pousser pour revenir au score au retour des vestiaires. Les occasions se sont multipliées devant le but mancunien et les hommes de Guardiola étaient incapables de réagir. Il a fallu attendre les dernières secondes du temps additionnel pour voir Erling Haaland arracher l'égalisation.

2004 le dernier titre de Premier League

Un but sans conséquence pour Arsenal, qui peut officiellement célébrer son premier titre de champion depuis la saison des Invincibles en 2004. Arteta réussit son pari après plusieurs années de reconstruction et replace les Gunners en haut du football anglais. C'est aussi le premier titre de champion d'Angleterre pour Leandro Trossard. Le Diable Rouge a été très important cette saison.





Une finale de Ligue des champions pour terminer la saison

Mais la saison n'est pas terminée pour Trossard et ses coéquipiers. Les Gunners disputeront la finale de la Ligue des champions contre le Paris Saint-Germain, tenant du titre, le 30 mai prochain à Budapest.