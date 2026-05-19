Vincent Euvrard a bien raison d'être fier : "Il faut un peu de chance, mais on l'attire en donnant tout"

Vincent Euvrard était heureux de la victoire de son Standard à Westerlo, ce mardi soir. Voici la première analyse du T1 des Rouches, en conférence de presse.

Logiquement heureux et soulagé, Vincent Euvrard est revenu sur la victoire de son Standard sur la pelouse de Westerlo, ce mardi soir, en conférence de presse. Les Rouches ont répondu à l’ouverture du score de Haspolat et ont inscrit deux buts avant la pause, pour ensuite conserver leur avantage.

"C’était un match où il s’est passé beaucoup de choses. On a pris en main le début de match, avec quelques bonnes phases de possession dans leur camp et la première grosse occasion du match avec la frappe d’Adnane (Abid). On encaisse ensuite un but de classe mondiale, puis on réagit bien avec le penalty de Nkada."

"Ensuite, c’était un match très ouvert, presque transition sur transition. Et si tu ne joues pas bien ton action, tu subis une contre-attaque. C’est ce qu’il ne faut pas trop faire contre Westerlo, qui gère bien les grands espaces, mais c’est finalement nous qui trouvons le 1-2 avec un superbe but."

Une fin de match où le Standard n’a pas craqué

"À la pause, on s’est rassemblés pour resserrer les lignes et rendre la tâche de Westerlo plus difficile pour se créer des occasions. On savait qu’on aurait encore quelques contre-attaques et qu’il fallait en marquer une. Il y en a eu quatre ou cinq en début de seconde période, mais le 1-3 est malheureusement annulé."

"Dans le dernier quart d’heure, on a dû survivre, Westerlo a réalisé quelques pénétrations dans notre rectangle. Mais finalement, on n’a pas pris de but et on rapporte une très belle victoire. Je veux féliciter Westerlo pour sa saison, une jeune équipe très agréable à regarder. Je veux leur souhaiter le meilleur pour le dernier match et la saison prochaine", a déclaré Vincent Euvrard, ensuite interrogé sur son degré de fierté ce mardi.



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"On commence à construire de mieux en mieux, à trouver de la fluidité dans les transitions, comme sur le but de Rafiki, où il y a des contacts, des accélérations et un peu de tout. Il y a de la fierté aussi en voyant la cohésion du groupe et notre invincibilité. Il faut un peu de chance, mais tu l’attires quand tu donnes tout."