Polyvalence et finale européenne : quatre choses à savoir sur Laurens Goemaere, la nouvelle cible du Standard

Le Standard pousse pour pouvoir recruter Laurens Goemaere. Portrait de la nouvelle cible de Marc Wilmots.

Lors de sa prolongation au Standard, Ibe Hautekiet s'est assuré auprès de Marc Wilmots que le groupe recevrait des renforts, pour être plus compétitif encore. Après Bruny Nsimba, la deuxième arrivée pourrait bien être un profil dont le parcours ressemble au sien.

Un joueur polyvalent

Milieu de terrain de formation, Laurens Goemaere (20 ans) peut aussi reculer en défense centrale. Lorsqu'il évolue dans l'entrejeu, il n'hésite d'ailleurs pas à venir se mettre à la hauteur de ses défenseurs pour mieux enclencher sa passe longue, l'une des armes de son jeu. Il est également assez athlétique et est capable de s'infiltrer dans le rectangle adverse, faisant de lui un joueur déjà relativement complet.

Laurens Goemaere a gravi les échelons au Club

Bruges a détecté le garçon très tôt. Goemaere n'avait que six ans lorsqu'il a quitté le Sparta Pettegem pour rejoindre le centre de formation brugeois. Son frère Maxim (attaquant de 22 ans) est par contre resté fidèle au Sparta, où il évolue encore aujourd'hui, en D2 Amateurs.

De son côté, Laurens a rapidement gravi les échelons au Club de Bruges. Le 3 mars 2023, Nicky Hayen, alors sur le banc du Club NXT, lui accorde ses toutes premières minutes de jeu chez les professionnels à l'occasion du match entre les U23 brugeois et le RSCA Futures. Goemaere n'avait pas encore 17 ans.

La feuille de match de l'époque est assez intéressante : le milieu de terrain anderlechtois aligné par Guillaume Gillet renseignait David Hubert et Theo Leoni. Noah Sadiki ? Aligné comme arrière gauche. En pointe, Lucas Stassin était notamment alimenté par Ilay Camara. L'équipe brugeoise avait également fière allure : derrière Goemaere, la défense était notamment composée de Kyriani Sabbe, Joel Ordonez et Joaquin Seys.





Capitaine lors d'une finale européenne

Laurens Goemaere en est à sa troisième saison complète avec le Club NXT. Il en est aujourd'hui le capitaine après avoir évolué sous les ordres de Nicky Hayen, Hayk Milkon, Robin Veldman et Jonas De Roeck. Ce dernier en a fait l'un des piliers de la campagne européenne brugeoise héroïque en Youth League, marquée par la qualification pour la finale.

Buteur en deux temps sur penalty contre Benfica (quatre buts en tout dans cette campagne), il peut ainsi se targuer d'avoir disputé une finale européenne face au Real Madrid avec le brassard de capitaine autour du bras.

La réussite d'Ibe Hautekiet comme modèle

On l'a dit, le parcours de Goemaere pourrait s'inspirer de celui d'Ibe Hautekiet. Comme son aîné blondinet, le jeune milieu de terrain s'illustre avec le Club NXT sans avoir encore eu l'opportunité de se montrer avec l'équipe première, même s'il est déjà plusieurs fois parti en stage avec le noyau A.

L'importance prise par Hautekiet au fil des années en bords de Meuse pourrait être un bel argument pour le convaincre de signer. D'autant que comme lui, Goemaere dégage ce leadership, cette exemplarité qui colle bien à la mentalité de Sclessin. Vu la chute du Club NXT en D1 VV, trouver une porte de sortie ne serait pas une idée sotte, plutôt que de revenir à un échelon de retrouver son frère et le Sparta Pettegem.