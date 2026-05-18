Le futur club de Jelle Vossen est-il tout trouvé ?

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Où Jelle Vossen jouera-t-il la saison prochaine ? L'ancien de Genk ne manquera pas d'options, et l'une d'elles viendra de la D1 Amateurs.

Jelle Vossen a fait ses adieux à Zulte Waregem, où son contrat arrivant à échéance n'a pas été prolongé. Cela pourrait aussi marquer la fin de sa carrière, du moins à l'échelon professionnelle. L'attaquant aura en tout cas plusieurs offres sur la table. 

L'une d'elles viendra du Sporting Hasselt — à condition qu'ils obtiennent leur licence pro. "Ils m'ont contacté, oui. Mais pour l'instant, je laisse venir. Je suis ouvert à beaucoup de choses", avait-il déjà déclaré à ce sujet.

Jelle Vossen a plusieurs propositions à considérer

Sam Kerkhofs, président duu Sporting Hasselt, a ensuite renvoyé un message à Vossen. Il a aussi indiqué que l'attaquant, passé notamment par le Club de Bruges, prendrait sa décision après sa période de vacances. 

Entre temps, Knokke, où Ruud Vormer est devenu l'entraîneur principal récemment, pourrait bien également se manifester. "Tout à l'heure, en promenant le chien, je suis tombé par hasard sur Jelle Vossen, à vélo. Il va y réfléchir", plaisante l'ex-Brugeois dans Het Laatste Nieuws.


Jelle Vossen pourrait-il décider d'évoluer en D1 Amateurs ? Si c'est le cas, alors Hasselt aurait aussi ses chances même sans licence, puisque le champion de D1 VV attend le verdict de la commission sur ce plan. Mais le buteur de Zulte Waregem rêve certainement d'une dernière danse chez les pros. 

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