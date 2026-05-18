C'est officiel : le Club de Bruges s'offre un jeune international allemand

Le Club NXT a une nouvelle fois réussi à attirer un jeune talent. Les Brugeois ont annoncé l'arrivée de Dahrel Tchitchi, un défenseur central de 17 ans en provenance de Heidenheim.

Dahrel Tchitchi (17 ans) a signé un contrat jusqu’en 2029 avec les Blauw & Zwart et rejoindra le noyau U23 du Club NXT, relégué en D1 VV depuis la décision de l'Autorité belge de la concurrence. Tchitchi portera le numéro 75.

Le jeune Allemand a effectué l’intégralité de sa formation en Allemagne. Il a fait ses premiers pas au TSV Heumaden et au MTV Stuttgart, avant de poursuivre sa progression du côté des Stuttgarter Kickers et du FSV Waiblingen.

En 2023, Tchitchi a rejoint le Karlsruher SC, avant de passer un an plus tard à Heidenheim, club de Bundesliga. Il y a évolué avec l’équipe U19 et a disputé un total de 29 rencontres, pour un bilan de deux buts et une passe décisive.

Tchitchi, un renfort pour le Club NXT et l'équipe A à terme

Sa progression ne passe pas non plus inaperçue sur la scène internationale. Tchitchi a débuté en mars dernier avec l’Allemagne U19 lors d’un match de qualification pour l’Euro face à la Bosnie-Herzégovine. Une deuxième sélection a ensuite suivi contre l’Autriche.



Le Club Bruges continue ainsi d’investir dans de jeunes talents internationaux pour le Club NXT, devenu ces dernières années une plateforme de développement importante dont proviennent de nombreux talents du noyau A.