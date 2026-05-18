"J'ai la moitié du palmarès de l'Union" : Silvio Proto prend la défense d'Anderlecht

L'Union Saint-Gilloise est-elle un plus grand club qu'Anderlecht ? Silvio Proto ne le pense pas et a tenu à défendre clairement sa position.

L'ancien gardien a rappelé son palmarès avec Anderlecht : "J’ai entendu dire que l’Union était devenue un plus grand club qu’Anderlecht. Là, je vais peut-être passer pour un dikkenek, mais j'ai six titres de champion et deux Coupes de Belgique. L'Union a 12 titres de champion et 4 Coupes de Belgique. J'ai la moitié de leur palmarès."

"Je défends mon club tout simplement", a ajouté Silvio Proto au micro de RTL Sports dans l'émission Dans le vestiaire. "Moi, ce qui m’embête vraiment, c’est quand j’entends des supporters dire : 'On est quand même charmés par l'Union.' Vas-y, dégage alors. On n’a pas besoin de toi. Si t’es charmé, vas-y !"

Le consultant souligne l'importance de soutenir son club, que ce soit dans les bons comme dans les mauvais moments : "Si tu as le club dans ton cœur, tu restes, même dans les moments difficiles. Et le jour où on va remonter, où on sera de nouveau champion, ces gens-là reviendront."

Silvio Proto a évolué sous les couleurs anderlechtoises entre 2005 et 2016, avec un prêt au Beerschot lors de la saison 2008-2009. Il a disputé pas moins de 372 matchs sous le maillot d'Anderlecht et est donc évidemment très attaché au club. Désormais, il est le coordinateur des gardiens de but.

Anderlecht, le club le plus titré du pays

Lire aussi… Colin Coosemans reçoit un avertissement du parquet pour son comportement contre Gand... mais pas seulement›

Il est important de souligner qu'Anderlecht reste le club le plus titré de Belgique avec 34 titres. Derrière arrive le Club de Bruges avec 19, puis l'Union Saint-Gilloise avec 12. Les Saint-Gillois ont remporté leurs titres en 1904, 1905, 1906, 1907, 1909, 1910, 1913, 1923, 1933, 1934, 1935 et récemment en 2025. Historiquement, Anderlecht reste le club avec le plus grand palmarès de Belgique, mais il est vrai que ces dernières années, l'Union Saint-Gilloise impressionne depuis son retour dans l'élite.