Le Cercle de Bruges va perdre son meilleur joueur : sa destination ne surprendra personne

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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Le Cercle de Bruges va perdre son meilleur joueur : sa destination ne surprendra personne

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Au vu du niveau atteint par Nazinho ces dernières saisons, on se doutait que le Portugais ne ferait pas de vieux os au Cercle de Bruges. Il devrait quitter le Jan Breydel... pour l'AS Monaco, club partenaire des Groen & Zwart.

On appelle ça passer de la poche gauche à la poche droite : selon les informations du quotidien français L'Equipe, Nazinho (22 ans) devrait quitter le Cercle de Bruges et s'engager à l'AS Monaco. Un transfert qui devrait rapporter 5 millions d'euros aux Groen & Zwart, sous réserve que le défenseur latéral portugais réussisse sa visite médicale. 

L'arrière gauche du Cercle va donc rejoindre la "maison-mère" monégasque, qui déboursera la somme pour laquelle Transfermarkt évalue Nazinho. Un accord aurait été trouvé entre les deux parties - ce qui n'est probablement qu'un détail au vu des liens forts entre Monaco et le Cercle de Bruges.

Ainsi, cette saison, deux jeunes monégasques évoluent chez les Groen & Zwart : Valéry Konaté et Edan Diop. Par le passé, le nombre de transfuges de l'ASM au Cercle et vice-versa a toujours été assez élevé. 

Nazinho, une perte pour le football belge

Mais ce départ sera surtout une perte pour la Jupiler Pro League. Nazinho, arrivé en 2023 en prêt du Sporting Portugal avant de signer à titre définitif, s'est imposé comme l'un des meilleurs joueurs de Belgique à son poste, et ce même quand le Cercle jouait le bas de tableau. 

Lire aussi… "Ma mère était très émue parce qu'on sait d'où on vient" : Diego Moreira réagit à sa sélection pour le Mondial
Cette saison, l'international portugais U21 a inscrit 3 buts et délivré 4 passes décisives durant la phase classique. Il a ensuite délivré 4 passes décisives en 6 matchs de Relegation Playoffs. En tout, il aura distillé 16 assists pour le Cercle et inscrit 6 buts. Un talent dont profitera désormais la Ligue 1

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