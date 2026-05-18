Surprise au Lotto Park : la sécurité des joueurs d'Anderlecht assurée par un ex-judoka bien connu

Discrètement, un visage connu a pris place dans les coulisses du Lotto Park. Toma Nikiforov, ancien judoka olympique belge récemment retraité des tatamis, assure la sécurité dans le couloir des joueurs.

Il y a un peu moins d'un an, un athlète olympique bien connu du public belge prenait sa retraite : Toma Nikiforov, vainqueur d'une trentaine de médailles au niveau international, double champion d'Europe de judo et vice-champion du monde derrière l'intouchable Teddy Riner, arrêtait les frais à l'âge de 32 ans.

Un sportif majeur qui a représenté trois fois la Belgique aux Jeux Olympiques, en 2016, 2021 et 2024, même s'il n'y a jamais décroché de médaille - une anomalie au vu de son incroyable palmarès. Désormais retiré des tatamis, Toma Nikiforov a cependant refait surface récemment dans sa ville, Bruxelles, et dans un tout autre rôle.

Toma Nikiforov assure la sécurité des joueurs d'Anderlecht

La Dernière Heure nous apprend en effet que le natif de Schaerbeek assure désormais... la sécurité au Lotto Park. Plus précisément dans le couloir qui mène aux vestiaires des joueurs. De quoi dissuader n'importe quel supporter souhaitant jouer les fauteurs de trouble.

Toma Nikiforov a en effet évolué toute sa carrière en catégorie -100kg, et mesure 1m90. Il a conservé toutes les qualités physiques d'un athlète de haut niveau, et s'est désormais reconverti dans la sécurité. L'ex-judoka révèle à nos confrères de La Dernière Heure que le match face à Malines, ce dimanche, était son troisième au Lotto Park dans ce rôle.

Lire aussi… "J'ai la moitié du palmarès de l'Union" : Silvio Proto prend la défense d'Anderlecht›

"Je n'aime pas rester sans rien faire", explique-t-il. " Plutôt que de traîner à la maison dans le canapé, j'ai accepté une proposition d'une société de sécurité. C'est comme ça que je me suis finalement retrouvé à Anderlecht (...) Le plus difficile, en fait, c'est de rester debout aussi longtemps. Tu sens ton dos", plaisante l'ancien olympien. Et qui sait, avec son CV, peut-être peut-il aussi donner des conseils aux joueurs d'Anderlecht sur la pression du plus haut niveau...