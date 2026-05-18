Les supporters seront ravis : Gérard Lopez envisage de vendre Bordeaux après un nouvel échec

Gérard Lopez, l'homme d'affaires hispano-luxembourgeois propriétaire des Girondins de Bordeaux, pourrait bien plier bagages. Après avoir échoué à remonter en National, il aurait décidé de vendre le club.

Gérard Lopez est un nom de sinistre mémoire en Belgique. Sous sa houlette, l'Excel Mouscron, déjà en grande difficulté dans les décennies précédant son arrivée, a coulé pour de bon : fausses promesses, montages financiers opaques et direction sportive hasardeuse ont mené les Hurlus vers la relégation puis la radiation.

Lopez n'en avait cependant pas fini de ruiner des clubs : en 2021, il rachète des Girondins de Bordeaux moribonds et leur porte le coup de grâce. Le club cher au coeur de Marc Wilmots bascule en Ligue 2 en 2022, sportivement, puis est radié du football professionnel français et relégué en National 2 en 2024.

Bordeaux reste en National 2... sans Gérard Lopez ?

Par la suite, cependant, le projet de sauvetage économique des Girondins proposé par Gérard Lopez a été accepté par le tribunal de commerce de Bordeaux : l'homme d'affaires hispano-luxembourgeois avait donc une dernière chance de se racheter. Pour cela, il allait cependant falloir remonter d'un échelon.

Pour la deuxième saison de suite, c'est un échec : les Girondins de Bordeaux ont loupé la montée en Ligue 3 - le futur nom du championnat de D3 française, qui redevient ainsi un championnat professionnel en opposition au National. Ce nouvel échec pourrait signer la fin de l'histoire de Lopez en Gironde.

Selon Sud-Ouest, Gérard Lopez aurait en effet décidé d'ouvrir la porte à une vente de Bordeaux et serait même déjà en négociations avec Franck Tuil, propriétaire du fonds d’investissement Sparta Capital Management, basé à Londres. Tuil deviendrait investisseur majoritaire des Girondins ; Lopez conserverait des parts avec intérêt en cas de remontée future.





Ce serait presque la fin de toute activité au sein du football pour Lopez : en 2025, son club portugais, Boavista, a été radié par la ligue portugaise. Le club évolue désormais en divisions régionales portugaises.