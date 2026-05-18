Roberto Martinez prêt à jouer un mauvais tour à la France ? Un binational pourrait choisir le Portugal !

La lutte pour les binationaux fait décidément rage. La Belgique en a fait les frais à plusieurs reprises, mais désormais, c'est la France qui pourrait perdre un deuxième talent en quelques jours.

Ce week-end, on apprenait en effet que le capitaine des Espoirs français, Ayyoub Bouaddi (18 ans), titulaire au LOSC et estimé à 50 millions d'euros sur Transfermarkt, avait décidé de défendre les couleurs du Maroc plutôt que de la France. Un gros coup dur pour la Fédération Française de Football, et un tour de force de la part de Mo Ouahbi, le sélectionneur belgo-marocain des Lions de l'Atlas.

Mais voilà que la FFF pourrait bien vivre une deuxième grosse désillusion. En effet, selon le quotidien portugais A Bola, la liste de Roberto Martinez, qui devrait être dévoilée cette semaine, contiendrait une énorme surprise.

Eli Junior Kroupi avec le Portugal plutôt que la France ?

Il se pourrait en effet que Eli Junior Kroupi (19 ans), l'attaquant de Bournemouth, auteur d'une grosse saison en Premier League (12 buts en 31 matchs), devienne international portugais et dispute la Coupe du Monde 2026 avec la Seleçao. La mère de Kroupi est en effet portugaise, ce qui lui permet de représenter le Portugal sur la scène internationale.

Kroupi est le fils d'Eli Kroupi, 22 fois international avec la Côte d'Ivoire ; le fait qu'il puisse opter pour les Elephants était donc connu de tous. Mais cette sélection pour le Portugal serait une grosse surprise, et un joli coup de la part de Roberto Martinez. Eli Junior Kroupi est 5 fois international espoir français (3 buts inscrits).





A Bola précise qu'officiellement, aucun choix n'a été fait par le jeune attaquant de Bournemouth. Il faudra donc attendre ce mardi 13h, heure à laquelle Martinez dévoilera ses 26 noms, pour savoir si oui ou non, la FFF perd un grand talent de plus.

En mars dernier, Eli Junior Kroupi affirmait dans Téléfoot que son objectif restait de représenter la France et porter le maillot des Bleus. Mais l'ancien attaquant de Lorient a certainement été très déçu de ne pas être appelé par Didier Deschamps pour la Coupe du Monde 2026. Cela le poussera-t-il dans les bras du Portugal ?