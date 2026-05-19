Une Coupe du Monde puis un transfert ? Matias Fernandez-Pardo sur la liste d'un grand club allemand

Matias Fernandez-Pardo va peut-être vivre l'été le plus important de sa jeune carrière. Devenu Diable Rouge, il participera à sa première Coupe du Monde, avant d'agiter le mercato.

Matias Fernandez-Pardo (21 ans) s'est rappelé au souvenir du public belge la semaine passée : ceux qui n'avaient pas suivi la trajectoire du feu follet gantois depuis son départ pour le LOSC ont été surpris de le découvrir dans la liste des 26 Diables Rouges de Rudi Garcia, après que son choix de sélection ait été officialisé par l'Union Belge deux jours plus tôt.

Mais les suiveurs de la Ligue 1 n'ont pas été étonnés : Matias Fernandez-Pardo sort d'une très grosse saison avec le LOSC. Replacé dans l'axe par Bruno Genesio, l'ailier de formation (c'est peut-être encore à ce poste que se situe son avenir) a empilé les buts, 8 en 29 matchs, assortis de 5 assists. Suffisant pour convaincre Garcia.

Matias Fernandez-Pardo vers le Borussia Dortmund ?

Et visiblement, suffisant aussi pour convaincre l'un ou l'autre grand club européen. Selon les informations de Sky Germany, il semblerait en effet que le Borussia Dortmund s'intéresse de près à Matias Fernandez-Pardo. Le club allemand se serait renseigné auprès du LOSC.

Du côté de Lille, on ne veut pas entendre parler d'un transfert pour moins que 30 millions d'euros - soit le montant que vaudrait, selon Transfermarkt, le néo-international belge. Si Matias Fernandez-Pardo réalise une bonne Coupe du Monde 2026 (et il pourrait la commencer dans la peau d'un titulaire), cette somme pourrait bien encore grimper.



Le LOSC avait dépensé 11,5 millions auprès de La Gantoise pour s'offrir Matias Fernandez-Pardo en août 2024. Une somme considérable à l'époque pour un jeune talent qui n'avait pas encore prouvé grand chose en Jupiler Pro League, et n'était évalué qu'à 3 millions d'euros par Transfermarkt. Mais les Dogues ont visiblement eu du flair, car moins de deux ans plus tard, Fernandez-Pardo est international belge et vaut donc dix fois plus...