Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 18/05: Nazinho

Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct ! Nazinho

Le Cercle de Bruges va perdre son meilleur joueur : sa destination ne surprendra personne

Au vu du niveau atteint par Nazinho ces dernières saisons, on se doutait que le Portugais ne ferait pas de vieux os au Cercle de Bruges. Il devrait quitter le Jan Breydel... pour l'AS Monaco, club partenaire des Groen & Zwart. (Lire la suite)