Les trois meilleurs joueurs d'Anderlecht seront convoités cet été... mais s'ils partent, c'est une catastrophe

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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Les trois meilleurs joueurs d'Anderlecht seront convoités cet été... mais s'ils partent, c'est une catastrophe
Photo: © photonews

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Anderlecht devra-t-il vendre avant d'acheter cet été ? A priori, le club n'en est plus là. Mais les trois joueurs à la plus haute valeur marchande sont aussi ceux sans lesquels l'équipe ne peut rien espérer la saison prochaine.

Quels sont les trois meilleurs joueurs d'Anderlecht cette saison ? Deux seront probablement toujours cités par les supporters : Nathan De Cat et Mihajlo Cvetkovic. Pour le troisième, il y aurait débat. Marco Kana a été le roc de la défense anderlechtoise, mais Jérémy Taravel l'utilise un peu différemment, le replaçant au milieu de terrain. Colin Coosemans fait une saison correcte, mais le public l'a pris en grippe.

Statistiquement, Thorgan Hazard est à n'en pas douter l'un des meilleurs Mauves cette saison... mais ses Playoffs sont catastrophiques, et ses chiffres semblent être un trompe-l'oeil cachant son véritable niveau. Certains en font même un "flop" de leur saison, ce qui peut paraître exagéré mais en dit long. 

Nathan Saliba postule donc pour la troisième place parmi les meilleurs joueurs d'Anderlecht. Et surtout : il est clairement, avec De Cat et Cvetkovic, l'un de ceux qui peut rapporter le plus d'argent. Au contraire de Nathan De Cat, cela devrait être à moyen terme pour le Serbe et le Canadien... à moins que ? 

Saliba et Cvetkovic intéressent l'étranger 

En effet, ces derniers jours, la rumeur court, et elle vient de rien moins que Fabrizio Romano, le gourou du mercato : Nathan Saliba intéresserait le SC Fribourg. Des clubs italiens et anglais seraient également sur le coup. Un départ dès cet été n'est certainement pas ce qu'imagine le RSCA. 

Lire aussi… Surprise au Lotto Park : la sécurité des joueurs d'Anderlecht assurée par un ex-judoka bien connu

Het Laatste Nieuws affirme en effet qu'Antoine Sibierski, le directeur sportif fraîchement intronisé du Sporting, a été très impressionné par Saliba, ainsi que par Cvetkovic. Il souhaiterait bâtir l'effectif de la saison prochaine autour de ces deux joueurs. Mais si l'Europe n'est pas au rendez-vous et qu'une grosse arrive pour Saliba, sera-t-il possible de le conserver ? 

Même question concernant Mihajlo Cvetkovic, qui est l'un des attaquants les plus suivis en Europe dans sa catégorie d'âge. Sibierski veut absolument le garder, et on le comprend, car sans lui, les Mauves n'ont aucun attaquant vraiment prometteur - sauf s'ils redonnent une chance à Goto. 

Perdre De Cat, Saliba et Cvetkovic et ce sera une saison blanche de plus 

Concernant Nathan De Cat, la donne est différente : le prodige de Neerpede arrive en fin de contrat en 2027. Mais sa fin de saison très compliquée (il n'est pas remis de sa blessure, et fatigue probablement pour sa première saison professionnelle complète) est peut-être... une bonne nouvelle pour Anderlecht : les offres pourraient bien être moins nombreuses et alléchantes qu'espéré, et De Cat pourrait se dire qu'une saison de plus au bercail a du sens.

Pour ça aussi, l'Europe est nécessaire, mais la possibilité paraît plus grande qu'il y a quelques mois. Convaincre De Cat de rester serait un coup de force de Sibierski. Par contre, qu'Anderlecht perde Nathan Saliba, Mihajlo Cvetkovic et Nathan De Cat, et tout sera à refaire : deux des gros coups d'Olivier Renard auraient certes rapporté gros, mais le RSCA deviendrait encore un peu plus un hall de gare. Un club qu'on ne rejoint que pour un bref transit vers le top, là où les Mauves ont besoin de qualité sur le long terme s'ils veulent retrouver les sommets. Si ces trois-là partent ? Le cap des 10 ans sans titre ne sera pas seulement atteint, il sera dépassé... 

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